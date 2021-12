La NBA reporte au moins cinq matches de plus

Dimanche noir sur le plan du Covid-19 en NBA puisque la ligue a annoncé le report de trois rencontres prévues ce soir, et d’une autre programmée lundi soir, et d’une dernière mardi soir. On dénombre désormais sept matches reportés, et cela concerne d’abord les Nets dont les deux prochains matches sont reportées. Celui de ce soir face aux Nuggets, puis celui dans deux jours contre les Wizards. Actuellement, les Nets ont 10 joueurs placés à l’isolement, et il faut rappeler qu’ils doivent jouer face aux Lakers le soir de Noël…

Les autres rencontres reportées sont le Sixers – Pelicans et le Hawks – Cavaliers de ce soir, et le Raptors – Magic de lundi soir. La saison passée, la NBA avait reporté 32 rencontres, et 30 avaient été programmées en deuxième partie de saison.

Au moment de Noël, qui marquait le début de saison, il n’y avait aucun joueur testé positif. Cette saison, on approche des 80 joueurs…