Andre Iguodala : « Mon jeu sera toujours supérieur à mon salaire »

Après quatre semaines à l’écart, Andre Iguodala a repris le chemin des terrains depuis trois matches, et cette nuit, il a été le facteur X des Warriors dans la victoire arrachée à Boston. Signé pour le minimum pour jouer les mentors d’un effectif rajeuni, « Iggy » n’est pas en pré-retraite et le MVP des Finals 2015 a signé un match plein avec 12 points, 4 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres ! C’est lui, dans le 4e quart-temps, qui va relancer son équipe au moment où les Celtics avaient pris les commandes.

« Andre a été brillant » résume Steve Kerr, qui décroche sa 400e victoire en carrière. « Il a réalisé une énorme interception, qui a plus ou moins validé la victoire. Il a mis deux 3-points très importants, dont un à la limite des 24 secondes dans le 4e quart-temps qui est peut-être le shoot du match. C’était le vintage Andre ce soir. »

Résultat, aucun autre joueur des Warriors ne jouera plus que lui dans le 4e quart-temps, et il termine avec le meilleur +/- de son équipe avec +24.

« Je fais ça depuis un certain temps… » rappelle Iguodala, en NBA depuis 18 ans. « Je vois certaines choses sur le terrain, et c’est comme si je me disais : « OK, ils vont faire ça avec lui ». Ce soir, Kanter était toujours loin de moi, et j’en ai vu des choses… Avec Wiggins, on l’a puni. Wiggins a pris feu dans le second quart-temps, et Wiggins et moi n’avons pas beaucoup joué ensemble cette année. Mais on rattrape le temps perdu. »

A bientôt 38 ans, Iguodala confirme qu’il aura un rôle important cette saison, et il ironise sur son impact. « Je suis vieux et au salaire minimum. Mon jeu sera toujours supérieur à mon salaire. »