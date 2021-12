Il s’en est fallu de peu pour qu’ils se fassent surprendre au TD Garden, mais les Warriors sont parvenus à décrocher une troisième victoire de rang, face à des Celtics affaiblis par le Covid-19 (111-107).

Emmenés par leur paire Stephen Curry (30 points) – Andrew Wiggins (27 points), les hommes de Steve Kerr, qui décroche là sa 400e victoire en tant que coach, ont notamment géré leur « money-time » à la perfection, infligeant un 8-0 à Boston, dans le sillage du double MVP, quand l’écart a été réduit à -2, à six minutes de la fin.

Et ce même Stephen Curry, excellent dans le premier quart-temps avant de progressivement baisser le pied, s’est chargé en prime d’inscrire un panier déterminant, à 35 secondes de la fin, pour repousser les coéquipiers de Jayson Tatum (27 points, 8 rebonds, 6 passes) à deux possessions.

Un succès dans la douleur pour les joueurs de Golden State, donc, qui ont laissé leurs homologues du Massachusetts reprendre confiance après la pause, alors qu’ils contrôlaient tranquillement la partie en première mi-temps (jusqu’à 20 points d’avance). Un relâchement finalement sans conséquence, tandis que se profile un « back-to-back » pour chacune des deux équipes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le coup de chaud du duo Curry/Wiggins. Avant de se refroidir tous les deux après la pause, Stephen Curry et Andrew Wiggins ont d’abord livré une première mi-temps de haut niveau : 44 points en cumulé (24 pour Wiggins, 20 pour Curry), sur les 68 marqués par les Warriors.

Dans le premier quart-temps, désormais plus libéré sans le poids d’un record sur ses épaules, et étrangement poussé par le public du TD Garden, le double MVP a lancé les hostilités, faisant exploser la défense de Boston à coup de 3-points, plus compliqués les uns que les autres. Suffisant pour rapidement pointer à 16 points, lui qui a exceptionnellement joué les douze premières minutes de la partie, en l’absence de Jordan Poole.

Dans le second quart-temps, Curry au repos, c’est ensuite l’ailier canadien, déjà très agressif de chaque côté du parquet dans le premier acte, qui a pris le relais de son meneur. Inscrivant 18 points dans cette seule période ! À la manière d’un Klay Thompson en son temps, « Wiggs » a été abreuvé de ballons par ses coéquipiers, qui lui ont laissé tout le loisir de s’exprimer, à mi-distance comme à 3-points. Et dès qu’il est sorti (brièvement), Golden State a perdu pied, encaissant un « run » de 12-2 avant la mi-temps.

— Le troisième quart-temps canon de Boston. Méconnaissables en première période, car perdus sur le parquet, trop friables dans la peinture et pas suffisamment concernés au rebond, les Celtics sont collectivement revenus avec de meilleures intentions, après la pause.

Sous l’impulsion d’un Jayson Tatum retrouvé, et bien soutenu par Jaylen Brown, les locaux ont ainsi signé un 10-2 pour commencer. Au point de rapidement combler leur déficit de 14 points, et de renverser le cours de la rencontre, grâce à leur belle agressivité des deux côtés du terrain, qui a notamment valu aux Warriors de perdre 8 ballons (!) dans le quart-temps. En plus de limiter ces derniers à seulement 14 points, et 4/19 aux tirs. Preuve du potentiel défensif des joueurs de Boston, quand ils décident de s’y mettre.

Et pour infliger une telle correction à cette équipe de Golden State habituellement intraitable au retour des vestiaires, c’est qu’il y a matière à réaliser de belles et bonnes choses. À condition, bien sûr, de gagner en régularité et d’éviter des trous d’air pendant une vingtaine de minutes…

TOPS/FLOPS

✅ Andre Iguodala. À 37 ans, le vétéran des Warriors reste capable de faire des différences. Preuve en est cette nuit, puisqu’il a compilé 12 points, 4 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres !

Toujours précieux en défense, grâce à son activité et ses bonnes mains, « Iggy » s’est surtout permis de briller en attaque, sanctionnant les espaces laissés par les Celtics, en plus d’être le principal créateur des « Dubs » avec Draymond Green. Et dans le dernier acte, sans Stephen Curry, le MVP des Finals 2015 s’est aussi chargé de réveiller son équipe, en instiguant un « run » de 10-2, quand celle-ci avait vu Boston repasser devant pour la première fois depuis le tout premier quart-temps. Un match de patron.

✅ Marcus Smart. Sans conteste le Celtic le plus régulier de la nuit, malgré ses problèmes de fautes, parfois stupides.

Auteur de 19 points, 6 rebonds et 8 passes, tout en agressivité, le meneur des C’s a été l’un des rares à surnager dans son équipe, quand les Warriors imposaient leur domination en première mi-temps. Aux côtés d’un Josh Richardson lui aussi précieux en sortie de banc (15 points, 4/7 à 3-points), il s’est efforcé de ramener Boston dans la partie, avec ses 3-points et pénétrations, mais aussi ses bons décalages pour des paniers primés de ses coéquipiers, ou des dunks de Robert Williams. Une fiabilité maximale.

⛔ L’absence de Jordan Poole. Désormais coincé dans le protocole sanitaire, l’arrière de Golden State a beaucoup manqué aux siens cette nuit. Si ça ne s’est pas forcément vu en première mi-temps, grâce à la paire Curry/Wiggins, ce fut tout autre en seconde période.

Stephen Curry et Andrew Wiggins mieux défendus, les Warriors ont ainsi eu du mal à trouver des solutions en attaque. Si Andre Iguodala a ponctuellement rempli le rôle de troisième option offensive, c’est clairement l’habituel poste 2 titulaire des « Dubs » qui aurait soulagé les hommes de Steve Kerr en attaque. D’autant que le rookie Moses Moody, introduit exceptionnellement dans le cinq de départ, n’a pas franchement brillé sur son temps de jeu (1/6 aux tirs), se précipitant un peu trop pour conclure et se laissant déborder par sa fougue.

LA SUITE

Boston (14-15) : « back-to-back » contre New York, ce samedi soir (02h30).

Golden State (24-5) : « back-to-back » à Toronto, ce samedi soir (01h30).