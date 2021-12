Le Covid-19 frappe à nouveau les Celtics

Alors qu’ils s’apprêtent à défier les Warriors, les Celtics ont annulé leur entraînement de vendredi matin, et ils ont révélé que deux joueurs de plus étaient placés à l’isolement. Il s’agit de deux joueurs majeurs : Grant Williams et Al Horford. Ils rejoignent Jabari Parker, déjà en quarantaine.

C’est la deuxième fois cette saison qu’Al Horford est touché par le Covid-19 puisqu’il avait été placé à l’isolement mi-octobre après un test positif. Il faut aussi rappeler que Jaylen Brown a manqué deux semaines de compétition à cause du virus, et qu’il avait mis plusieurs matches à retrouver la forme.

Au moment de l’ouverture du training camp, Enes Kanter avait regretté que plusieurs de ses coéquipiers n’étaient toujours pas vaccinés. « Quand on est un joueur non vacciné et qu’on rate une ou deux semaines, cela peut changer littéralement toute la saison. Et on essaie de gagner un titre ! » avait rappelé le Turc à ses partenaires. On ne sait pas s’il était parvenu à les faire changer d’avis.