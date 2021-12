Des nouvelles encourageantes de C.J. McCollum

Victime d’un pneumothorax depuis presque deux semaines, et après avoir déjà manqué cinq matches, C.J. McCollum va mieux a annoncé la franchise de Portland, en livrant les résultats des derniers examens.

Les médecins feront à nouveau le point la semaine prochaine, l’arrière ne sera donc pas de retour pour la réception des Hornets ce vendredi soir, ni des déplacements à Memphis et New Orleans, dimanche et mardi.

Les Blazers attendent impatiemment son retour puisque Damian Lillard et ses coéquipiers sont en grande souffrance actuellement, avec une série de sept défaites de suite, et de dix revers en onze matches…