Reaves comme dans un rêve

On ne sait pas encore s’il faut s’en réjouir ou s’en inquiéter, mais la lumière est venue d’Austin Reaves cette nuit pour sauver les Lakers d’une deuxième prolongation sur le parquet de Dallas. Le ciel venait de leur tomber sur la tête lorsque Maxi Kleber avait inscrit un 3-points avec la planche pour égaliser à 104-104 à 15 secondes de la fin.

Russell Westbrook a alors vu juste en ressortant le ballon à l’opposé après son drive vers la peinture. Le rookie ne s’est pas posé de question et a envoyé un « catch-and-shoot » qui a déchiré la ficelle à une seconde de la fin et qui aurait même mérité la faute de Tim Hardaway Jr (104-107).

L’art d’être au bon endroit au bon moment

Un petit miracle, surtout que la franchise californienne avait déjà été sauvée par un 3-points de Wayne Ellington à l’issue du quatrième quart-temps pour forcer une prolongation.

« On a beaucoup confiance dans les joueurs qui sont sur le parquet, quels qu’ils soient et çaa concerne aussi notre rookie. Et il a montré de quoi il était capable sur cette dernière possession », a glissé LeBron James après la victoire 107-104. « Ils ont essayé de m’avoir parce qu’ils avaient encore une faute à donner, mais j’ai réussi à m’en sortir et à passer le ballon à Wayne Ellington qui l’a transmis à Russell Westbrook. Et Russ a bien attaqué pour trouver AR-15 qui s’est élevé et a mis le panier ».

Non-drafté, passé par la Summer League, Reaves avait vu son two-way contract finalement converti par un vrai contrat, le tout dans l’une des franchises les plus prestigieuses de la ligue, au sein d’une flopée de All-Stars, jusqu’à ce panier victorieux qui a été célébré à sa juste valeur par le trio Westbrook-James-Davis, sur le parquet puis dans les vestiaires… Pour l’instant l’aventure d’Austin Reaves en NBA ressemble à un conte de fées.

« C’est incroyable, j’ai grandi en regardant ces gars. Le coach est très bon, il a remporté un titre et a déjà vécu beaucoup de gros matchs… C’est fou, c’est irréel, je crois que je n’arrive pas encore à réaliser », a-t-il déclaré avant d’évoquer ce tir décisif. « Il restait deux secondes, je ne pouvais rien faire d’autre que de prendre le tir. Alors que je me dirigeais vers le terrain après le temps mort, l’assistant Mike Penberthy m’a dit de ne pas hésiter à prendre le tir si le ballon arrivait jusqu’à moi. Russ m’a fait une bonne passe, et j’ai mis mon tir ».

Anthony Davis et Frank Vogel pas surpris

Ce match marquera peut-être le premier tournant de sa carrière. Pour Anthony Davis, il vient en tout cas valider le travail accompli par le rookie jusqu’à présent.

« C’était un gros tir. Il récolte les fruits de son travail acharné, de la confiance qu’on lui témoigne et de la confiance qu’il a en lui. C’est une éponge, il veut apprendre, il veut progresser et il n’a pas peur dans les moments importants. Ça s’est vu sur ce match. C’est un gros bosseur, il joue dur, il fait les bonnes choses. Il sait qu’on peut lui tomber dessus, mais il accepte la critique. Il accepte aussi qu’on l’aide et applique ce qu’on lui dit lorsqu’il est sur le terrain ».

Pour Frank Vogel, le parcours d’Austin Reaves n’a rien d’un rêve éveillé mais vient juste confirmer l’extraordinaire potentiel du joueur des deux côtés du parquet. S’il a réalisé son meilleur match offensif avec ses 15 points à 5/6 à 3-points et ses 2 passes décisives, il s’est aussi donné en défense, en prenant 7 rebonds au passage, et c’est aussi à cela qu’il doit sa présence sur le terrain, lui qui a également bénéficié de son plus gros temps de jeu de la saison (32 minutes).

« Il a juste joué de façon exceptionnelle, des deux côtés du parquet, et c’est ce qu’on adore chez lui. Les adversaires ne l’ont pas encore identifié et pensent qu’ils peuvent le cibler, mais c’est un très bon défenseur, avec de bons appuis et de longs segments. Ça devient une décision facile de le laisser sur le terrain quand il est comme ça, en plus d’être efficace au tir, à 5/6 de loin », a confié coach Vogel.