Luka Doncic ne va pas reprendre tout de suite

Absent des terrains depuis une semaine pour soigner une entorse, Luka Doncic souffre toujours de sa cheville, et Jason Kidd a annoncé qu’il ne reviendrait pas avant la semaine prochaine. « Sa cheville est toujours douloureuse, et lui et le staff se donnent à fond pour qu’il parvienne au moment il ne ressentira plus aucune douleur » a expliqué le coach des Mavs sur le site officiel de la franchise.

A Marc Stein, Kidd a parlé d’une indisponibilité au moins jusqu’au début de la prochaine semaine. Ce qui signifie que Doncic ne profitera pas des trois jours de repos jusqu’au prochain match, prévu dimanche à Minnesota. En revanche, peut-être sera-t-il prêt pour le « match retour » prévu mardi à Dallas.

Arrivé hors de forme au camp des Mavericks, selon ses propres aveux, Doncic traîne cette blessure à la cheville depuis mi-novembre, et il a déjà manqué 7 matches.