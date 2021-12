Cole Anthony a le trophée de meilleure progression de l’année en ligne de mire

Les motifs de satisfaction sont peu nombreux au Magic. Cole Anthony en est un. Pour sa deuxième saison dans la grande ligue, le meneur s’est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l’effectif floridien.

Le 15e choix de la Draft 2020 a ainsi fait grimper ses moyennes statistiques de 13 points (40%), 5 rebonds et 4 passes à 20.5 points (42.5%), 6 rebonds et 6 passes.

De quoi mécaniquement faire de lui un candidat potentiel à la meilleure progression de l’année (MIP), d’autant qu’il a montré plus d’une fois sa capacité à briller dans les moments chauds.

Interviewé par Hoopshype, le joueur confie avoir évoqué la question avec son équipe en amont de cette saison. « C’est quelque chose que j’aimerais gagner, mais au final, ça arrivera si ça doit arriver », formule le meneur. « Je veux m’assurer que mon équipe tourne bien, que tout le monde s’améliore, ce sera une plus grande victoire pour moi. Cela dit, je ne serais pas fâché si je gagnais ce prix. Ce serait plutôt cool d’être récompensé pour avoir bossé dur. J’ai encore beaucoup de travail à faire. »

Ne pas se contenter d’être « bon »

Le fils de Greg Anthony assure avoir un paquet d’objectifs personnels en tête. Parmi ceux-là, devenir All-Star. « Je veux être très bon, je ne veux pas être bon. Quand on atteint ce niveau, on réalise que tout le monde ne veut pas être très bon. Je veux l’être. Pour y arriver, mon équipe doit réussir et gagner. »

C’est bien ça le problème et ce qui pourrait jouer en défaveur de sa candidature pour le MIP. Avec 5 petites victoires au compteur, et 23 défaites, son équipe occupe l’avant-dernière place de la conférence Est.

Cole Anthony a conscience que son équipe a activé le « mode reconstruction ». Mais comme d’autres acteurs englués en queue de tableau, le meneur souligne l’importance de remporter des « petites victoires. On doit se demander si on s’est améliorés dans tel aspect du jeu pour pouvoir gagner davantage. […] On doit être réalistes avec nous-mêmes, se donner à 125 % tous les soirs et essayer de gagner autant de matchs que possible. »

C’est bien à cette condition que Cole Anthony pourra prétendre aux distinctions individuelles visées.