Pour De’Aaron Fox, les Kings manquent d’intelligence, pas de dureté

L’électrochoc attendu après le limogeage de Luke Walton n’a pas vraiment eu lieu du côté de Sacramento. Son ancien bras droit, Alvin Gentry, n’a ainsi pas réussi à insuffler un nouvel état d’esprit à cette formation qui ne joue pas avec le sentiment de révolte nécessaire, comme on a encore pu le voir cette nuit à Toronto.

Si le coach a résumé la prestation de ses joueurs par un « embarrassant », ses joueurs ont été un peu plus précis sur les maux des Kings notamment évoqués au cours d’une réunion de crise intervenue après ce nouveau revers.

« Une chose qu’on peut se dire, c’est qu’on ne veut plus que ça se reproduise. Mais en ce moment, on ne montre pas ça, en jouant de façon désespérée, en faisant tout notre possible pour aller chercher une victoire. On le montre par séquences, ou dans un match où on fait bonne figure en tant qu’équipe mais ça ne dure jamais dans le temps », a regretté De’Aaron Fox, leader de l’équipe avec ses 29 points cette nuit, mais qui a notamment coûté un match aux Kings, à Charlotte le week-end dernier en ratant ses deux derniers lancers à deux secondes de la fin.

Le coup de gueule de De’Aaron Fox

Pour Harrison Barnes, un autre cadre de l’équipe, le problème se situe davantage au niveau du comportement que d’un point de vue strictement basket. L’ailier fort a mis en avant ce manque d’envie de gagner bien sûr, mais surtout de jouer en équipe. « Nous ne jouons pas ensemble. C’est à ça que ça se résume. En tant que groupe, nous en avons discuté. C’est tout ce que je peux dire à ce sujet », a-t-il glissé.

Si De’Aaron Fox n’est pas entré dans les détails sur le contenu de cette réunion de crise, quelques cris du cœur ont laissé penser que le meeting avait dû être houleux. Le meneur a en effet pointé du doigt les carences de son équipe sans prendre de pincettes, déplorant lui aussi un cruel manque d’envie de bien faire les choses après ce 7e revers concédé avec plus de 119 points encaissés depuis le début de saison.

« Quand on exécute un système, bien sûr on veut que celui-ci soit exécuté rapidement, que chacun fasse son truc. Mais le problème n’est pas de l’exécuter de façon dure, mais de façon intelligente. Si le timing n’est pas bon, ce n’est pas une question de dureté, mais de précision », a-t-il lancé, visiblement agacé par les retards de certains de ses coéquipiers, que ce soit en attaque ou en défense. « Si on merde sur une couverture défensive, où on n’est pas supposés switcher mais qu’on le fait, ou inversement, ce n’est pas une question de dureté, mais d’intelligence. Tu ne lâches pas 130 points simplement parce que tu ne joues pas assez dur ».

Toronto, l’exemple d’un collectif

Les Kings ont eu un bel exemple d’unité en face d’eux avec les Raptors, pas forcément l’équipe la plus talentueuse de la ligue, mais qui développe un vrai état d’esprit des deux côtés du parquet.

« À Toronto, tu ne verras pas un joueur arriver sur le parquet pour mettre son panier. Tout ce qu’ils font est rapide, intelligent, dans le bon timing. Ils savent exactement ce qu’ils doivent faire », a ajouté De’Aaron Fox.

Dans ce contexte, les attitudes et l’état d’esprit comptent autant que le résultat final. Or en ce moment, la franchise californienne ne peut s’accrocher à aucun des deux.

Sur ce point, la responsabilité en revient également à Alvin Gentry qui n’a pas botté en touche. Depuis sa prise de pouvoir, le technicien essaie même de protéger ses joueurs en se jugeant premier responsable des maux des Kings.

« Je dois trouver la bonne combinaison, c’est à moi de le faire. Je suis censé les avoir préparés afin qu’ils puissent aller au combat, surtout après la débâcle à Cleveland. Ils ne l’étaient pas. Je prends donc une grande partie de la responsabilité à ce sujet », a-t-il souligné.