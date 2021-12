Une session vidéo électrochoc chez les Celtics

Au sortir d’un « road trip » à l’Ouest compliqué (quatre défaites, dont deux lourdes, en cinq matches), c’est peu de dire que les Celtics ne partaient pas favoris face aux Bucks, sur la dynamique exactement inverse.

Pour tenter de repartir du bon pied sur son parquet, Ime Udoka a imposé à ses joueurs une session vidéo ce week-end. Une session « très animée » selon le coach. Ce dernier rapporte avoir montré plus d’une centaine de séquences de jeu, comme des pénétrations de Russell Westbrook, des tirs faciles en transition obtenus par LeBron James…

L’idée : faire grimper l’intensité défensive de son équipe, qui a encaissé 119 points en moyenne sur son dernier voyage. « On leur a montré à quel point c’était moche de voir ces cinq matchs d’affilée à travers ces clips », formule Ime Udoka, soulagé que son équipe soit revenue à ce qu’elle était face aux Bucks.

À savoir une équipe capable de défendre fort en encaissant seulement 103 points face aux champions en titre, et en limitant Giannis Antetokounmpo à 20 points, l’une de ses plus petites marques de l’année.

« Il nous l’a montré et on a dû l’assumer »

Si le travail défensif de Grant Williams sur le Grec a été remarqué, Jayson Tatum a lui aussi participé à l’effort collectif. Le MVP de la soirée, avec ses 42 points, dit avoir été inspiré par cette session vidéo. « C’était honnête, direct, ouvert et ce dont on avait besoin », énumère l’ailier.

« Ce n’était pas le moment d’édulcorer quoi que ce soit », poursuit le double All-Star. « On n’a pas joué comme on le voulait, notamment ces trois derniers matchs (contre les deux équipes de Los Angeles et Phoenix). On ne va pas gagner chaque match mais on peut davantage accepter les défaites en jouant comme il faut et en se donnant une chance. Mais sur ces trois derniers matchs, on ne s’est pas donné de chance et on a commis beaucoup d’erreurs d’inattention. Il nous l’a montré et on a dû l’assumer. »

Avec 31 passes décisives (record dans leur saison) et seulement 11 ballons perdus, les Celtics ont remporté un match référence qui fait du bien au moral et leur permet d’équilibrer leur bilan (14 victoires – 14 défaites).

« On doit prendre un match à la fois, recommencer à jouer correctement au basket et continuer à avancer dans la bonne direction », complète Jaylen Brown. « J’ai le sentiment que c’est ce qu’on avait fait avant ma blessure et qu’on allait dans la bonne direction y compris durant mon absence. On sort d’une période difficile, on essaie de se remettre sur les rails. »