Kevin Love, intermittent du spectacle

Quand il a rejoint les vestiaires, à la pause contre Miami, Kevin Love venait de conclure une première mi-temps compliquée, sans aucun point inscrit en 9 minutes. Difficile d’imaginer alors son coup de chaud dans la seconde.

Car ensuite, en 15 minutes, le champion 2016 va inscrire 23 points à 6/8 au shoot, dont 5 sur 7 à 3-points, et 6/6 aux lancers-francs ! En une mi-temps seulement, il a donc établi son nouveau record de saison…

« On sait tous de quoi Kevin est capable », explique J.B. Bickerstaff au Plain Dealer. « Son tir à 3-pts est une arme et quand il met dedans, il attire les défenses. Rubio arrive à le trouver pour des paniers à 3-pts et il a l’intelligence d’obtenir une faute et d’aller sur la ligne. »

Placé souvent dans les coins pour étirer la défense, l’intérieur des Cavaliers a également brillé avec son pick-and-roll et son entente avec Ricky Rubio. Ses 12 points en troisième quart-temps puis 11 dans le dernier ont été précieux pour permettre à Cleveland de l’emporter, face au retour du Heat.

« Kevin a déjà été au sommet, donc un peu de sang, de sueur et de larmes, ce n’est pas grand-chose pour lui », constate le coach. « C’est un leader pour nous, on sait tous à quel point il est impliqué dans cette équipe. »

Remplaçant pour la première fois depuis sa deuxième saison dans la ligue, à Minnesota en 2009/2010, l’ancien All-Star réalise un exercice très correct avec 11.4 points et 7.1 rebonds de moyenne en seulement 20 minutes. Il a certes des matches plus aboutis que d’autres, notamment en matière d’adresse, mais le plus important est ailleurs : Cleveland gagne et pointe désormais à la 4e place à l’Est avec ses 17 succès en 29 matches.

« On vit dans l’instant présent, mais notre objectif se situe en fin d’année », affirme-t-il, en référence aux playoffs, que les Cavaliers et Kevin Love n’ont plus joué depuis 2018 et la dernière saison de LeBron James dans l’Ohio.