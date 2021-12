NCAA | Avec sa défense de fer, Baylor continue de monter en puissance

On pourrait croire à une faute de frappe mais non, le score final entre Baylor et Villanova indique bel et bien 57-36. Ce score qui fleure bon les matchs séniors du dimanche matin est une nouvelle preuve que les champions en titre de Baylor n’ont rien perdu de leur emprise défensive, limitant par exemple Collin Gillespie à 6 points (à 2/7 aux tirs), Eric Dixon à 5 points (à 1/7) ou encore Brandon Slater à 2 points (à 1/7) et Jermaine Samuels à 2 points (à 1/6).

Parmi les quatre meilleurs scoreurs de ‘Nova (tous à 11 points de moyenne ou plus cette saison), seul Justin Moore (15 points à 5/14 aux tirs) a réussi à passer la dizaine mais, à 22% aussi bien au global qu’à 3-points, les Wildcats ont tout bonnement été étouffés par les Bears. Baylor a tenu Villanova à 15 points en première mi-temps et 36 points au total, soit le plus petit score d’une équipe classée dans le Top 10 depuis l’apparition de l’horloge des 35 secondes (en 1985-86) et le plus petit score de Villanova sous l’ère Wright (et depuis 1979 à vrai dire).

James Akinjo (16 points, 7 rebonds, 5 passes) et Adam Flagler (10 points, 5 passes) ont été les fers de lance de Baylor qui a aussi atomisé son adversaire dans la bataille des seconds couteaux : 24 à 6. Toujours invaincu après 9 matchs, Baylor reste même sur une superbe série de 8 victoires de rang face aux équipes classées dans le Top 10.

Avec la défaite la semaine passée de Purdue (face à Rutgers), les Bears devraient pour le coup devenir le nouveau n°1 du pays.

Bennedict Mathurin brille pour Arizona

Il avait déjà frôlé la trentaine de points face à Oregon State il y a une semaine, mais ce weekend face à Illinois, Bennedict Mathurin a bel et bien atteint le cap des 30 points marqués pour aider son équipe d’Arizona à s’imposer face à Illinois (83-79). Dans ce match entre deux grosses facs basket, les Wildcats ont réussi à faire la différence dans la fin de match non seulement grâce à leur arrière canadien, mais également avec le coup de pouce bienvenu de leur arrière letton, Kerr Kriisa, auteur de son meilleur match de la saison à 19 points, 8 rebonds et 5 passes.

Le grand espoir lituanien, Azuolas Tubeilis, a bien complété le trio avec 16 points et 8 rebonds pour la 9e victoire en 9 matchs d’Arizona, une des dernières équipes invaincues (avec Baylor et après la défaite sur le fil de Purdue cette semaine). Pour Illinois, on notera le double double de Kofi Cockburn (13 points, 13 rebonds) plutôt bien tenu par la défense d’Arizona, alors que Trent Frazier (27 points, 5 interceptions) et Alfonso Plummer (25 points) ont essayé jusqu’au bout pour les Fighting Illini.

UCLA sans peur et sans reproche

Si leur trajet vers Milwaukee a été délicat et, à vrai dire, assez flippant avec un atterrissage en urgence à Denver avec un pare-brise à remplacer dans le cockpit de l’avion, les Bruins n’ont pas semblé trop perturbés au moment de battre Marquette à l’extérieur (67-56). Privé de match depuis le 1er décembre dernier après l’annulation (pour cause de Covid) face à Washington, UCLA a rapidement pris le contrôle du match face aux Golden Eagles.

Jaime Jaquez (24 points, 11 rebonds) a donné le ton avec son deuxième double double de la saison, et probablement son meilleur match de la saison. Une bonne nouvelle après sa lourde chute face à Colorado. A ses côtés, Johnny Juzang (12 points, 3 interceptions) et Tyger Campbell (12 points, 8 passes) ont bien équilibré l’attaque des Bruins alors qu’en face, seul Greg Elliott (22 points) a brillé pour Marquette.

En l’occurrence, Tyler Kolek (0 point à 0/5 aux tirs, 7 passes, 4 rebonds, 4 interceptions, 5 balles perdues) a vécu un match cauchemardesque, tout comme Justin Lewis (12 points, 9 rebonds mais 0/7 à 3-points). Invaincu à l’extérieur (3-0), UCLA en est à 8 victoires en 9 matchs.

Les résultats majeurs du weekend

Samedi 11 décembre

Marquette – UCLA (56-67)

Kansas – Missouri (102-65)

Alabama – Houston (83-82)

Notre Dame – Kentucky (66-62)

Illinois – Arizona (79-83)

Oklahoma – Arkansas (88-66)

Tennessee – UNC Greensboro (76-36)

UConn – St Bonaventure (74-64)

Auburn – Nebraska (99-68)

Michigan – Minnesota (65-75)

Dimanche 12 décembre

Purdue – NC State (82-72 ap)

Baylor – Villanova (57-36)

USC – Long Beach State (73-62)

Florida – Maryland (68-70)

Seton Hall – Rutgers (77-63)

Stanford – Oregon (69-72)

Gonzaga – Washington (annulé)