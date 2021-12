NCAA | Mark Mitchell vient renforcer la prochaine classe de recrutement de Duke

Dans sa dernière année de lycée dans le Kansas, à la Sunrise Christian Academy, Mark Mitchell (2m03, 93kg) n’avait pas encore annoncé où son avenir basket allait se tracer.

L’ailier fort classé n°3 dans le pays (et dans sa classe d’âge) hésitait depuis un moment entre UCLA, Missouri et Duke, mais après son passage sur le campus de Durham pour le fameux « Countdown to Craziness » en octobre dernier, il a décidé de jouer pour les Blue Devils.

Gaucher très athlétique avec un bon jeu face au cercle, Mark Mitchell a déjà montré quelques garanties sur son jeu à mi-distance, ainsi que quelques promesses encourageantes au-delà de l’arc.

« Une fois qu’il arrive dans la peinture, il peut se lever et tirer par-dessus la défense ou finir au cercle avec explosivité. Son jeu face au cercle est déjà solide à mi-distance et il a montré du potentiel derrière la ligne à 3-points », analyse Paul Biancardi pour ESPN. « En défense, il est à l’aise pour défendre sur des arrières costauds mais aussi sur des ailiers forts et il arrive bien à changer sur les écrans avec une bonne vitesse de déplacement latérale et sa longueur. Sa meilleure qualité est peut-être sa qualité de passe. De n’importe où sur le terrain, il a de très bons instincts et une excellente précision. »

Mark Mitchell rejoint donc une classe de recrutement 2022 de très grande qualité pour Duke qui veut assurer l’après Coach K sous la houlette de John Scheyer. Outre Mitchell, les Blue Devils ont déjà reçu les engagements de Dereck Lively (classé n°2), Dariq Whitehead (n°5), Kyle Filipowski (n°10) et Jaden Schutt (n°47).

« Je sais d’expérience quelles sont les attentes de ce poste », conclut John Scheyer. « Notre recrutement s’est déroulée de différentes manières depuis que je suis là, mais la constante a toujours été de recruter des grands joueurs et des bons gars. Et ça ne va pas changer. On parle de beaucoup de choses différentes en tant que coach, mais la meilleure chose à faire est encore de recruter les meilleurs joueurs. Des joueurs qui veulent gagner. C’est quelque chose qui ne va pas changer pour nous. Je crois en ce qu’on veut construire ici, je crois en notre école. »