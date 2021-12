Des retrouvailles frustrantes pour James Harden

Ce n’était pas la première fois que James Harden revenait au Toyota Center pour jouer devant son ancien public. Le 3 mars dernier, les Nets s’étaient déjà déplacés à Houston, mais à l’époque, la NBA avait mis en place un système de jauge, et il y avait moins de 3 500 spectateurs dans la salle. Des retrouvailles quasi confidentielles.

Mercredi soir, à défaut d’être plein, le Toyota Center accueillait plus de 15 000 spectateurs, et ils ont accueilli leur ancien héros par quelques sifflets lors de la présentation des terrains. Il y avait bien sûr beaucoup plus d’encouragements, mais les sifflets se font toujours davantage entendre. Comme ce fut le cas en début de match à chaque fois qu’il touchera le ballon. Et il le touche évidemment beaucoup…

« J’ai joué ici huit ans. Toute ma famille est là, et j’ai beaucoup de choses encore ici » avait-il rappelé avant la rencontre. « Pour moi, il y a évidemment beaucoup d’émotion, mais je suis là pour essayer de gagner. Le but pour nous, c’est de gagner le plus de matches possibles ».

Objectif raté puisque les Nets, privés de Kevin Durant et LaMarcus Aldridge, se sont fait piéger par l’enthousiasme des jeunes Rockets. Proche du triple-double, James Harden perd deux fois plus de ballons (8) qu’il n’inscrit de paniers (4), et il ne cachait pas sa déception après ce revers.

« C’est frustrant. On s’est retrouvé menés très tôt et on leur a donné trop d’opportunités » regrettait-il. « C’est frustrant quand il manque des joueurs, et qu’on essaie de compenser depuis tant de matches. Surtout en back-to-back après avoir joué 42 minutes la veille. C’est frustrant, mais il n’y a rien à faire. On ne le contrôle pas, et il faut continuer d’insister. »

Et qu’a-t-il pensé de l’accueil et de ce clip hommage au milieu du premier quart-temps ? « J’ai vécu quelques-unes de mes plus belles années ici, sur et en dehors du terrain… C’est évidemment très particulier quand je viens à Houston. Il y a beaucoup d’amour, beaucoup de soutien de ma famille« .

Un peu moins de la part du public… à qui il a tout de même répondu avec un coeur formé de ses mains.