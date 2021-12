Bradley Beal : « J’ai toutes les cartes en main »

Mercredi, Bradley Beal a paraphé un nouveau contrat avec Jordan Brand, et il en a profité pour dévoiler son nouveau logo. Ce qui pourrait signifier que l’arrière des Wizards aura droit à une chaussure signature ou une ligne de vêtements chez Jordan. Mais le contrat le plus important, c’est celui qu’il signera prochainement. Les Wizards lui ont mis sur la table une prolongation de 181 millions de dollars, et il ne l’a toujours pas signé…

« J’ai le temps, donc j’ai en quelque sorte toutes les cartes en main pour l’instant » estime l’arrière des Wizards dans le podcast « Posted up ». « D’abord, je n’ai jamais été dans cette position. Je suis en train savourer le fait d’être capable de dicter comme je veux mon avenir et où je veux. Et dans le même temps, je ne vais pas m’engager à fond si ça ne marche pas. Au final, il faut être égoïste à un moment donné et pour la première fois de ma carrière, en 10e année, je le suis. Et d’une certaine manière, j’en profite ».

Le tout en restant impliqué avec sa franchise de toujours, et il tient à le préciser et à le souligner.

« Évidemment, je suis totalement engagé pour l’équipe. Je veux que ça marche. J’y ai contribué, et par deux fois, j’ai montré mon implication. Maintenant, je veux voir cette implication envers moi aussi, que nous puissions créer une équipe qui gagne ici, dans un environnement qui gagne. Et comme je fais partie de tout cela, je dois m’assurer que je m’implique et que je fais mon travail aussi, tout aussi bien. »