Facundo Campazzo n’a pas le temps de penser à un éventuel retour en Europe

Au regard des derniers playoffs, on pouvait l’imaginer récupérer la place titulaire en l’absence de Jamal Murray. Mais son concurrent à la mène, Monte Morris, a finalement grillé la politesse à Facundo Campazzo.

Ce dernier connaît une seconde saison mitigée avec les Nuggets puisque son temps de jeu et son rendement sont en légère baisse, alors que Nikola Jokic apprécierait sans doute davantage de soutien.

Interrogé par le quotidien espagnol As, l’Argentin explique être « toujours en phase d’adaptation. Je savais que mon rôle allait être différent de ce que je faisais dans d’autres équipes. En ayant cela en tête, je le voyais venir. » À savoir, le fait de devoir se contenter d’un statut de « role player » alors qu’il a été pendant des années l’un des joueurs majeurs du Real Madrid.

Facundo Campazzo remarque que l’effectif des Nuggets a été ravagé par les blessures ces derniers mois (Jamal Murray, PJ Dozier, Michael Porter Jr…). « Cela peut me permettre de jouer davantage et d’essayer d’aider l’équipe », estime le meneur qui ne joue pourtant plus que 19 minutes par match. « Le fait de savoir lire le jeu et de voir dans quel secteur je peux aider l’équipe… Ce n’est pas facile, plusieurs fois on se trompe et d’autres fois, tout se passe bien. J’essaie toujours d’y mettre toute mon énergie. »

« C’est super difficile de penser à l’avenir »

Cette énergie sera-t-elle suffisante pour que les Nuggets prolongent son aventure dans le Colorado ? Le meneur est en effet dans la deuxième et dernière année de son contrat, moyennant un salaire de 3.2 millions de dollars.

Lui-même acceptera-t-il de garder ce statut au sein de la grande ligue ou bien imitera-t-il Juan Carlos Navarro, par exemple, qui n’avait fait qu’une saison complète avec les Grizzlies avant de retourner en Espagne ?

Pour l’heure, Facundo Campazzo n’a pas la réponse.

« J’ai la tête à 100% ici en NBA », assure le meneur qui tente encore de suivre à distance son ancienne équipe espagnole. « Cette ligue exige le maximum de vous à la fois physiquement et mentalement. C’est super difficile de penser à l’avenir. Il y aura du temps pour ça. J’aime la compétition ici, je veux y rester. Je veux profiter de mes opportunités pour le reste de la saison. J’essaie de ne pas avoir en tête le fait que mon contrat se termine cette année, ou de l’utiliser comme motivation pour que cela n’influence pas ma façon de jouer. »