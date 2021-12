Bucks – Cavaliers : Giannis Antetokounmpo sous le signe du 27 !

Son mollet soigné, Giannis Antetokounmpo s’est offert un beau cadeau d’anniversaire pour son retour sur les terrains avec ce succès (112-104) face aux Cavaliers, toujours aussi compliqués à manoeuvrer. Le duo Evan Mobley-Cedi Osman a d’abord permis aux Cavaliers de tenir le choc avant que les remplaçants, Ricky Rubio et Kevin Love en tête, ne permettent carrément à Cleveland de passer devant. Le mano a mano va durer plusieurs minutes avant Grayson Allen et Bobby Portis ne signent un 7-0 pour creuser un premier écart (36-29). En défdense, Khris Middleton, puis Jrue Holiday rendent la vie dure à Darius Garland et Isaac Okoro, qui enchainent les mauvais choix. DeMarcus Cousins fait de superbes passages, et montre qu’il peut devenir très rapidement l’un des favoris des fans. À la pause, les champions en titre font le travail, et sont devant (56-50).

Les Bucks ont bien le match en main, avec un écart qui atteint même les 13 points. Mais le trio Rubio-Osman-Love apporte toute sa science du jeu aux Cavaliers, et Cleveland revient à deux petits points dans le 4e quart-temps. Osman a même une tir pour passer devant. Moment choisi par Antetokounmpo pour prendre les choses en main. Le Grec est inarrêtable. De près, de loin (3/3 à trois points !), et avec le sourire, le MVP plane sur la fin de match pour fêter ses 27 ans par une victoire (112-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’impact de DeMarcus Cousins. Une première mi-temps très solide pour l’ancien King de Sacramento ! Avec 7 points, 5 rebonds, et 2 interceptions, « Boogie » Cousins a fait se lever le Fiserv Forum en première mi-temps, montrant des moves intéressants en attaque, avec, entre autres, un très gros dunk après un spin move sur Evan Mobley. Le vétéran retrouve son jeu, et du jus !

– Le banc des Cavaliers. Une fois de plus, les remplaçants de Cleveland ont fait du très bon travail. Toujours aussi solide au rebond, Kevin Love est reste un sniper redoutable, avec 15 points à 5/11 du parking. Son entente avec un autre vétéran, Ricky Rubio, est des plus intéressantes. Et que dire de Cedi Osman dont le QI basket crève l’écran. Ses trois-là parlent le même basket !

– Le pick-and-roll. Jarrett Allen profite à fond de la présence de bons passeurs autour de lui, et il se régale dans la peinture en attaque. 25 points pour lui, dont une seconde mi-temps à 12 points exclusivement sur pick-and-roll avec 6 dunks!

TOPS/FLOPS

Giannis Antetokounmpo. 27 ans, 27 minutes de jeu et… 27 points au total. Pour son retour, le jour de son anniversaire, après deux matches d’absence, le Greek Freak n’a pas déçu. Encore en rodage en première période, il a sorti sa ligne statistique habituelle pour démarrer la semaine (27 points, 12 rebonds), en se fendant d’un sublime 3/3 à trois points ! De bon augure avant le duel face au Heat mercredi soir.

Jrue Holiday. Sa capacité à peser sur le jeu est toujours aussi impressionnante. Avec une ligne statistique encore très complète (20 points, 7 rebonds, 8 passes, 2 interceptions), Holiday est aussi efficace pour guider son équipe en attaque, que pour éteindre le meneur adverse.

Le duo Garland-Okoro. Très maladroit (3/12 aux tirs) et auteur de plusieurs mauvaises passes, Garland a été très gêné par la défense de Holiday. A ses côtés Okoro demeure le maillon faible du cinq des Cavaliers. Son manque d’impact en attaque devient un problème.

LA SUITE

Milwaukee (16-9) : déplacement en Floride, pour y affronter mercredi le Heat.

Cleveland (13-12) : retour à domicile mercredi, pour recevoir les Bulls.