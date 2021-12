Un Trevor bien caché

Début octobre, on apprenait que Trevor Ariza avait été opéré de la cheville droite et qu’il devait observer huit semaines d’absence avant de retrouver les parquets. Sauf que quasiment deux mois après cette nouvelle, l’ailier des Lakers n’est pas sur le retour.

Le champion 2009, à 36 ans et après 1 094 matches de saison régulière, ne récupère pas aussi facilement et rapidement que par le passé.

« C’est frustrant, c’est clair, surtout qu’on pourrait faire tellement de choses avec un effectif au complet », a-t-il expliqué pour l’OCR, pour sa première prise de parole de la saison. « J’occupe mes journées avec cinq à six heures de travail dans la salle d’entraînement. Je fais mon possible pour être en bonne santé pour ne pas me blesser à nouveau ensuite. »

Alors que les Lakers souffrent collectivement en défense, la présence d’un Trevor Ariza en bonne forme serait précieuse pour Frank Vogel. En attendant de se frotter à ses coéquipiers sur les parquets, l’ancien ailier de Houston tente de créer des liens sur le banc.

« C’est pourquoi je communique énormément. Je parle constamment à Rajon Rondo, sur plusieurs scénarios et situations, je parle avec les coaches aussi. Je reste impliqué, je ne m’écarte pas de ce qu’on fait. Comme ça, quand on m’appellera pour entrer en jeu, je serai capable de me mettre au niveau. »

C’est toute la question : quand Trevor Ariza, qui peut à nouveau courir depuis peu, va-t-il enfin commencer sa saison et son second passage par la franchise californienne ? Pour l’instant, les Lakers ne peuvent offrir aucune réponse précise.