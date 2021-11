Au cœur d’un calendrier compliqué, Evan Fournier espère que ses Knicks pourront enchaîner à Brooklyn

Actuellement pris dans un enchaînement de sept matchs très compliqués, les Knicks s’en sortent pour le moment avec la moyenne : 2 victoires (contre les Lakers et les Hawks) et 2 défaites (contre les Bulls et les Suns).

Mais le calendrier se durcit encore avec la première confrontation entre les Nets et les Knicks pour le « derby » ce mardi, avant de rejouer les Bulls et d’enchaîner en « back to back » avec les Nuggets au Madison Square Garden…

« On a effectivement un calendrier difficile à venir », avoue Evan Fournier dans le New York Post. « Tout le monde en est conscient. Je suis nouveau ici, donc je ne sais pas ce que Nets contre Knicks veut vraiment dire en fait. Je vais bientôt le savoir. C’est bien pour les fans, on va dire. »

De retour sur le devant de la scène la saison passée, les Knicks ont du mal à confirmer en ce début de saison, l’équipe recherchant son nouvel équilibre après les arrivées estivales. Le duel face aux Nets sera un bon étalon pour la troupe de Tom Thibodeau, qui souffle donc le chaud et le froid depuis le début de cette campagne.

Enchaîner après la victoire à Atlanta

En tout état de cause, les Knicks savent que leurs rivaux de l’autre côté de l’East River vont arriver revanchards après leur contre-performance face à Phoenix ce weekend.

« Quand j’étais à Boston, ils étaient vraiment bons. Kyrie jouait et honnêtement, si Kyrie et James Harden ne se blessent pas, ils auraient probablement remporté le titre », reprend l’international français. « Ils peuvent être extrêmement bons. Ils ont perdu face à Phoenix [samedi dernier] donc ils vont être motivés contre nous. »

De leur côté, les Knicks ont réussi un petit exploit en mettant fin à la série de sept victoires de rang d’Atlanta, leur rival des derniers playoffs, et ce, en Géorgie. Et sans Kemba Walker, Derrick Rose, Nerlens Noel et Taj Gibson en plus. Est-ce la victoire référence que New York attendait tant ?

« Est-ce que ça va nous lancer ? On va bien voir », conclut Evan Fournier. « Après chaque bonne victoire, on construit une dynamique et notre capital confiance. La constance est la clé. On doit prendre les bonnes choses qu’on a faites et les refaire encore. Ça peut clairement construire une petite dynamique et nous lancer sur une série de victoires. On doit simplement amener notre énergie à chaque match. »