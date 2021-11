Invincibles en novembre, les Suns se préparent à défier les Nets puis les Warriors

Encore deux victoires, et les Suns de Devin Booker égaleront un record de franchise avec 17 succès de suite. Mais pour y parvenir, les finalistes NBA 2020 devront réaliser un double exploit : battre les leaders de chacune des conférences ! Brooklyn, ce samedi soir, au Barclays Center, puis les Warriors à domicile mardi soir.

On en saura alors plus sur ces Suns qui n’ont toujours pas perdu en novembre malgré quelques pépins et des absences.

« Ce n’est pas un match de playoffs » se marre Chris Paul à propos de l’enjeu de la rencontre. « C’est bien pour nous de jouer ce genre de match, et on va sans doute voir des défenses différentes et tout ça, mais on essaie juste de construire, et encore construire. Il ne s’agit pas de gagner un match en novembre. »

Faciles vainqueurs des Knicks, les Suns font preuve d’une grande justesse dans le jeu, comme le confirment leurs 55% aux tirs et 46% à 3-points. Mais les adversaires sont de plus en plus tenaces. Tout le monde veut mettre fin à cette série, et plusieurs fois, les Suns s’en sont sortis dans le « money time », comme face à San Antonio ou Cleveland.

« On veut juste avancer » réagit Booker après la victoire au Madison Square Garden. « Notre série n’est un secret pour personne, et chaque équipe va donner le meilleur d’elle-même face à nous. Toute la NBA est au courant, et on essaie donc de donner le ton d’entrée. On débarque, on joue collectif, et on a fait le boulot ce soir. »

L’arme numéro 1 des Suns ? La défense. Phoenix possède la 3e défense de toute la NBA, et c’est un secteur essentiel pour faire mieux que la saison passée. « On en parle tout le temps » assure Chris Paul. « Ce qui nous accompagne en déplacement, c’est la défense. Je crois que c’est dans ce domaine qu’on essaie d’être régulier. »

Une défense qui va donc être testée face aux Nets et aux Warriors où l’on trouve les deux meilleurs attaquants actuels, Kevin Durant et Stephen Curry.

« On va prendre chaque match, un par un. On sait qu’on va jouer samedi un adversaire difficile qui nous attend, et qui est bien reposé » souligne Booker. « On doit juste jouer avec la même mentalité, le même basket collectif, défendre à un niveau élevé, et nous mettre en bonne position pour le faire. »