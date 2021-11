En attendant la fin de la saison NFL, c’est le mardi soir que TNT propose son « double header » avec en prime le Shaqtin’ A Fool. Cette semaine, on trouve une séquence affreuse entre le Jazz et les Raptors avec un festival d’airballs et de balles perdues.

Russell Westbrook nous régale avec un dribble raté, puis un shoot casse-croûte. Pour Hamidou Diallo, c’est un lay-up sur le bas de la planche !

En supplément, un best-of des boulettes de Jamal Crawford, présent sur le plateau.