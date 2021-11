Tyrese Maxey et les remplaçants des Sixers assurent sans les titulaires

Comme les Kings vivaient la première d’Alvin Gentry sur le banc, on pouvait attendre un électrochoc. Dans le même temps, les Sixers se présentaient dans la capitale californienne avec des absents de marque : Joel Embiid, Danny Green, Tobias Harris et Seth Curry. Rien que ça.

Cela faisait donc deux très bonnes raisons pour Philadelphie de s’incliner pour ce déplacement à Sacramento. Mais Tyrese Maxey et sa bande ont finalement renversé les Kings en dernier quart-temps, avec un 25-8 en moins de dix minutes. Privant ainsi Alvin Gentry d’une première victoire.

« On l’a dit avant le match : on allait gagner cette rencontre », assure Doc Rivers. « Je ne savais pas comment, mais on allait trouver à mesure que la partie avançait. On apprécie ces victoires collectives, où ce fut un travail d’équipe. Tout le monde a fait sa part. Ça aide d’avoir un groupe comme ça, qui croit en lui pour ces rencontres. »

Petit à petit, Tyrese Maxey se « transforme en tueur »

Six joueurs sur neuf ont inscrit plus de 10 points et si Andre Drummond est resté à 9 points marqués, le pivot a gobé 23 rebonds et contré 3 tirs. Cette victoire à l’extérieur, la deuxième dans ce « road trip », est donc précieuse avant le déplacement à Golden State, dernière étape de ces six rencontres d’affilée loin de Philadelphie.

« Quand on se retrouve dans une situation où on a toutes les excuses pour perdre, ça fait toujours du bien de gagner. On ne se cache pas derrière ces excuses, on se bat et ça démontre beaucoup de notre équipe et des gars », assure Matisse Thybulle. « C’est une grosse victoire », poursuit Tyrese Maxey. « Pas de Curry, Harris, Embiid ni Green, et les gars ont beaucoup joué et élevé leur niveau. Ce fut un effort collectif, donc bravo à tous. »

C’est néanmoins Tyrese Maxey, comme ces derniers jours, qui a porté son équipe. Maladroit de loin (8/22 au shoot), le meneur a fait mal aux Kings avec ses pénétrations tranchantes et a terminé avec 24 points.

Sur les sept derniers matches, le jeune joueur (21 ans depuis le 4 novembre dernier) compile 25.4 points de moyenne à 53% de réussite au shoot et 41% à 3-pts. Sans oublier qu’il n’a perdu que 4 ballons au total dans ces sept rencontres ! Difficile de faire plus propre, malgré ce dernier match à Sacramento où il a peiné avec son tir.

« Il se transforme en tueur », affirmait Georges Niang après le match contre Portland. « On dirait que son layup main droite va toujours tomber dedans. Il a un paquet d’armes dans son répertoire. »