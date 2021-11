Les Bulls veulent tirer les leçons de leur pire défaite de l’année

Le deuxième soir d’un « back-to-back » peut parfois être fatal. Les Bulls viennent d’en faire l’amère expérience. Après leur victoire face aux Knicks la veille, les joueurs de l’Illinois se sont écroulés, toujours à domicile, face aux Pacers. S’incliner est une chose, le faire en perdant de 32 points (77-109), face à une équipe moins victorieuse jusqu’ici, en est une autre.

« On a juste connu une mauvaise soirée », qualifie Zach LaVine après la rencontre. 36% de réussite aux tirs dont 21% de loin, 13 petites passes décisives, trois quart-temps terminés avec seulement 15 ou 16 points inscrits… C’était le genre de soirée où rien n’a été, notamment sur le plan offensif.

« On a raté des bons tirs », nuance Billy Donovan. « Quand on a commencé à être menés de plus de dix points, on est devenu vraiment statique. La balle n’a pas assez circulé et on n’a pas assez créé de jeu pour les autres. »

« Perdre de 30 points ou de deux, c’est perdre dans les deux cas », poursuit Zach LaVine. « Il faut le prendre comme une expérience formatrice. Ils nous ont agressés en premier, on n’a pas pu y répondre, et ils ont continué. Offensivement, défensivement, on n’avait pas ce qu’il fallait ce soir. C’est ce qui arrive parfois. »

L’arrière a inscrit 17 points dans ce match, tandis que son compère DeMar DeRozan en a marqué 18. Le cumul des deux contributions, pourtant très en-dessous de leurs standards, représente près de 50% des points inscrits par les Bulls… Lonzo Ball ? Zéro pointé et sept tirs manqués. Coby White, également titulaire ? 4 points à 2/10.

L’absence d’Alex Caruso a pesé

Selon Zach LaVine, le souci des Bulls est qu’ils ont dû faire face à la défense demi-terrain des Pacers, pendant toute la rencontre. Autrement dit, Chicago, largement dominé au rebond (38-59), n’a pas pu s’exprimer en transition.

Les perdants de la soirée n’iront pas chercher d’explications en mettant en avant les absents. Outre Patrick Williams et Nikola Vucevic, ils ont également dû faire sans Alex Caruso (poignet) pour la première fois de la saison. L’ancien joker des Lakers devrait subir une série de tests pour s’assurer que sa blessure n’est pas trop grave.

Sans viser nommément Coby White, qui a remplacé Alex Caruso dans le cinq, Zach LaVine rappelle que c’est toujours au joueur suivant dans la rotation de compenser l’absence d’un blessé. « Mais AC, vous connaissez l’impact qu’il a sur le jeu, pas seulement en tant que scoreur. Il fait des ravages lorsqu’il est en jeu. C’est un gars au QI extrêmement élevé, et l’un des leaders du vestiaire qui parle aux autres et qui fait avancer les choses. J’espère qu’il reviendra vite en bonne santé car nous avons besoin de lui. »

En attendant, les Bulls doivent avancer et ont une bonne occasion de se relancer avec deux déplacements à venir chez les Rockets, puis le Magic. « Les leçons qu’on va tirer de cette défaite et la façon dont on y répond sont très importantes », juge Billy Donovan. « On peut parler de tout ce qui s’est passé ce soir mais le fait est qu’on grimpe dans l’avion pour Houston. Comment allons-nous devenir une meilleure équipe d’ici là ? Je n’ai jamais été un grand adepte de l’idée qu’il suffit d’oublier un match en se disant ‘Ce n’est pas arrivé ‘. Non, c’est arrivé. C’est exactement ce qui s’est passé et on doit l’assumer. »