Les Bulls dominent les Knicks pour retrouver la première place

Les Bulls démarrent pied au plancher, avec un Lonzo Ball dans tous les bons coups. Le meneur local mène son équipe d’une main de maître, et donne de superbes caviars à Zach LaVine qui ne pardonne pas. Les Bockers ne sont pas concentrés, ce qui rend (déjà) fou Tom Thibodeau qui effectue déjà des changements au bout de…3 minutes de jeu. Les visiteurs réagissent, avec Julius Randle qui met le bleu de chauffe (10 points, 4 rebonds). La seconde unité tente de garder les Knicks à flot, et les débats s’équilibrent. Derrick Rose se rappelle au bon souvenir des fans de l’United Center, mais Lonzo Ball passe de nouveau la vitesse supérieure et permet aux siens de rejoindre les vestiaires avec deux possessions d’avance (51-45).

Les deux équipes reviennent sur le parquet avec des intentions bien plus défensives, et les hommes de coach Thibodeau sont comme des chiens sur chaque possession. Randle montre la voie, et Barrett, malgré un gros manque d’adresse, gêne terriblement LaVine qui ne trouve quasiment plus le chemin du cercle. L’ancien technicien des Bulls retrouve le sourire, tandis que Billy Donovan n’aime plus du tout ce qu’il voit. Alex Caruso répond au défi physique imposé par les Bockers, et redonne vie à son équipe. Alors que les Knicks étaient en tête, Coby White prend feu (10 points en 6 minutes), et le duo Zach LaVine-DeMar DeRozan conclut le travail pour permettre aux Bulls de s’imposer 109-103, et reprendre la 1ère place de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le cinq des Knicks s’enfonce. 17 à 26… Comme le nombre de points inscrits par les titulaires des Knicks en première période (17) contre 26 (!) pour la seconde unité. Rose (9 points à la pause), Burks (7 points) et Quickley (7 points) ont apporté l’étincelle depuis le banc, pour soulager les nerfs de coach Thibodeau dont la patience commence à atteindre ses limites. Walker et Fournier doivent commencer à sentir le vent tourner et les beat writers New Yorkais affutent leurs plumes…

– L’effet White. Alors qu’il n’avait inscrit qu’un tir sur 11 lors de ses trois premiers matches, Coby White a saisi sa chance pour coller 10 points en deux temps, trois mouvements en début de 4e quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. L’une des nouvelles têtes de gondole du projet Bulls a été splendide en ce dimanche soir à Windy City. Avec 31 points, 5 passes, 6 rebonds et 2 interceptions, le numéro 11 a sorti la panoplie complète pour dégoûter coach Thibodeau et compagnie. L’entente avec Zach LaVine et le reste de l’équipe est déjà quasi idéale, et l’ovation reçue à la fin de la rencontre montre déjà qu’il fait partie des favoris du United Center.

✅ Julius Randle. 34 points et 10 rebonds pour le buffle New Yorkais, avec plusieurs séquences sublimes poste bas et de loin, qui ont rendu fou la défense des Bulls et Billy Donovan sur son banc. L’ancien de Kentucky est l’âme de son équipe, et l’un des seuls titulaires avec R.J Barrett à jouer à son niveau quasiment tous les soirs. L’intérieur All-Star aimerait sûrement avoir un peu plus de soutien de la part de ses coéquipiers afin de le soulager en attaque, dont Walker et Fournier entre autres…

⛔ Evan Fournier. Nouvelle prestation décevante pour le Français. Avec seulement 3 points, 1 rebond et une interception, le natif de Charenton déçoit une nouvelle fois et voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil (22 minutes). Avec Quickley (12 points), Burks (13 points) qui apportent en sortie de banc, coach Thibodeau va peut-être changer ses plans dans les prochains jours…

LA SUITE

Chicago (12-5) : Back to back face aux Indiana Pacers.

New York (9-8) : Réception des Lakers dans la nuit de mardi à mercredi.