Les Warriors font tomber une pluie de 3-points sur les Raptors !

Toronto a maintenu Stephen Curry à 2 sur 10 aux tirs, et n’a pourtant jamais été en mesure de poser son empreinte sur le match, faute à un Draymond Green (14 rebonds, 8 passes) partout et à des seconds couteaux en feu.



Pris de vitesse dès les premières minutes du match par une défense de Golden State qui les limite à 5 sur 17 aux tirs, les Raptors se retrouvent à -20 (31-11) incapable de ralentir le duo Andrew Wiggins – Jordan Poole, auteur de 24 points en premier quart-temps.

Les entrées de Dalano Banton et de Precious Achiuwa, ainsi que le réveil de Gary Trent Jr, permettent aux Raptors de limiter la casse. Malgré les balles perdues de Golden State, leur adresse longue distance diabolique (12 sur 24 à la pause) empêche Toronto de revenir sour la barre des 10 points (61-47).

Après deux tirs primés de Pascal Siakam pour débuter le troisième quart temps, Fred Van Vleet manque l’occasion de ramener son équipe à -6, et les Warriors répondent par un 15-4 pour reprendre 20 points d’avance (80-60). Les hommes de Nick Nurse ne baissent cependant pas les bras. Ils reviennent plusieurs fois à 10-15 points de retard mais à chaque fois Wiggins, Poole et Porter Jr font mouche de loin pour répondre et offrir une quatrième victoire de suite aux Dubs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Warriors à fond la caisse. Nick Nurse l’avait prévenu avant le match, « vous devez marquer contre cette équipe pour vous donner une chance d’installer votre défense. Et même quand c’est le cas, vous devez bosser dur pour les arrêter. » Marquer face à la meilleure défense de la ligue n’est toutefois pas une mince affaire et les Raptors l’ont vite compris. L’intensité défensive de Golden State pour débuter la rencontre a forcé Toronto à prendre des tirs difficiles en fin de possession, permettant aux Warriors d’installer leur rythme en poussant la balle après chaque rebond. Et qui dit rythme, dit adresse. Après neuf minutes de jeu, les Dubs menaient 31-11, forçant les Raptors à courir après le score pendant toute la rencontre.

– Tout sauf Curry pour Toronto. Avant même l’arrivée de Nick Nurse en tant qu’entraineur en chef de Toronto, les Raptors ont toujours rendu la vie difficile à Stephen Curry. Nurse est évidemment connu pour avoir sorti une boite sur le meneur des Warriors lors des NBA Finals 2019, et cette nuit toute la stratégie défensive des Raptors était de nouveau ciblé autour du double MVP. Avec Fred Van Vleet en pot de colle attitré, des prises à deux systématiques sur pick & roll, et plusieurs défenses de zone, dont une boite, les Raptors ont limité Curry à 2 sur 10 aux tirs. Le leader de Golden State n’a toutefois pas forcé. Il a fait confiance à ses coéquipiers en jouant juste et ces derniers l’ont récompensé. Andrew Wiggins, Jordan Poole, Otto Porter Jr, et même Chris Chiozza ont répondu présent pour faire payer les Raptors en terminant la rencontre à 21 sur 34 à 3-points !

– Une soirée en dents de scie pour Scottie Barnes. Après un début de saison tonitruant, le rookie des Raptors souffle le chaud et le froid, et ça s’est vu de nouveau ce soir. Barnes est rentré aux vestiaires bredouille avec 0 point sur seulement trois tentatives et a souvent été dépassé en défense. Il a cependant réagi en troisième quart temps, marquant 8 points, dont deux tirs primés pour la première fois dans sa jeune carrière NBA. Barnes a terminé la rencontre avec 10 points, 13 rebonds, et 5 passes décisives, montrant de nouveau qu’il peut tout faire sur le terrain.

LES TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. 32 points vendredi à Detroit, 33 cette nuit. Jordan Poole est bouillant ! Il a même battu son record de tirs primés sur un match avec un joli 8 sur 11, digne d’un mini Splash Brother. D’après Stat Muse, il est même devenu le deuxième Warrior de l’histoire après Kevin Durant a marqué autant de points en prenant seulement 13 tirs.

✅ Andrew Wiggins. 27 points vendredi à Detroit, 32 cette nuit. Andrew Wiggins est lui aussi « in the zone » ! Il continue d’être agressif et ça paie pour les Warriors. Le canadien est de plus toujours performant contre Toronto, sa ville natale. En carrière, il marque 21,5 points de moyenne contre les Raptors, sa troisième plus haute moyenne de points. Les deux premières ? Minnesota, son ancienne équipe, et Cleveland, l’équipe qui l’a drafté.

✅ Pascal Siakam. Avec 21 points et 6 rebonds, le Camerounais confirme son retour en rythme pour les Raptors, après avoir marqué 32 points contre Sacramento vendredi.

⛔ Stephen Curry. Avec 12 points à 2 sur 10 aux tirs, c’était le pire match du double MVP cette saison mais ses 8 passes décisives et sa seule présence ont ouverts de nombreux tirs ouverts pour ses coéquipiers.

⛔ Gary Trent Jr. 3 sur 16 aux tirs, 5 fautes, et un impact défensif transparent pendant toute la rencontre. Gary Trent Jr. a connu de meilleurs jours sous le maillot des Raptors.

LA SUITE

Warriors (15-2) : Golden State reçoit Philadelphie mercredi pour leur première de la saison face à un pivot dominant (si Embiid joue).

Raptors (8-10) : Toronto repart à l’Est en finissant son road trip avec un stop à Memphis mercredi, puis à Indiana vendredi.