Voyage aux Etats-Unis | Camp de basket + 3 matches au Staples Center

Et si vous alliez à Los Angeles mi-février pour être au coeur du Super Bowl ? C’est déjà une expérience de dingue puisque c’est l’événement le plus suivi aux Etats-Unis, et il a lieu cette année à Los Angeles. Pendant plusieurs jours, LA sera le centre des Etats-Unis, et Hardwork Trip vous propose d’être sur place pour vivre ça en fan zone.

Mieux, venez avec vos affaires car ce séjour sera un vrai camp de basket sous la direction d’entraîneurs américains. Et pour se détendre, et en prendre plein les yeux, trois matches au Staples Center, qui va changer de nom en décembre.

NO PAIN NO GAIN CAMP

C’est quand ? Du 12 au 19 février 2022

Combien de matches ? Trois dont deux affiches exceptionnelles (Clippers-Warriors, Lakers-Jazz et Clippers-Rockets)

Combien ça coûte ? 2 100 euros (avion, transport sur place, hébergement à Santa Monica, places et Fan Expérience compris, tenues collector)

Cela ne comprend pas ? Les repas du midi et du soir.

Est-ce que les places sont limitées ? 30 places

Les déplacements ? Sur place, des vans privatisés à lé disposition du groupe.

Des sorties ? Accueil à Santa Monica ; le Super Bowl en fan zone ; visite des meilleurs playgrounds de Los Angeles ; visite du campus de UCLA ; balades dans les endroits mythiques de LA, et même les Studios Universal (en option)

Des expériences inoubliables ? Les Clippers vous réservent une fan expérience exceptionnelle et unique !

