Autoritaire, Boston gâche le retour de LeBron James

La dernière fois que LeBron James était apparu avec les Lakers, avant cette nuit, c’était le 2 novembre dernier, face aux Rockets. Et depuis, de l’eau a coulé sous les ponts en Californie, puisque les « Purple & Gold » se sont inclinés à cinq reprises lors de leurs huit dernières sorties.

En dépit du (très attendu) retour aux affaires de « King James », la mauvaise série de Los Angeles s’est d’ailleurs poursuivie dans le Massachusetts, puisque les Celtics ont infligé un troisième revers consécutif à leurs rivaux historiques (130-108). Dessinant leur succès après la pause, à l’aide d’un 70-47 réussi dans les deux derniers quarts-temps !

Dans le sillage d’un super Jayson Tatum (37 points, 11 rebonds), ce sont globalement tous les joueurs de Boston qui ont répondu présent aujourd’hui : de Marcus Smart (22 points, 8 rebonds, 6 passes) à Dennis Schröder (21 points, 6 rebonds, 6 passes), en passant par Al Horford (18 points) et Josh Richardson (15 points).

Suffisant pour résister au carton dans la raquette d’un Anthony Davis trop esseulé (31 points), LeBron James (23 points) et Carmelo Anthony (13 points) exceptés.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un collectif face à des individualités. Séduisants collectivement dans le premier quart-temps, les Lakers sont ensuite retombés dans leurs travers, usant et abusant du jeu en isolation, tantôt avec LeBron James, tantôt avec Russell Westbrook, tantôt avec Carmelo Anthony, tantôt avec Anthony Davis. Une aubaine pour la défense des Celtics, bien en place depuis plusieurs matchs. Et Boston a ainsi pu se remettre les idées à l’endroit, après avoir été mené d’une bonne dizaine de points. Sanctionnant Los Angeles en s’appuyant, de son côté, sur un collectif beaucoup mieux rodé, derrière un génial Jayson Tatum (37 points).

— Encore un troisième quart-temps raté pour L.A. Sérieux et appliqués dans le premier acte, donc, les Lakers ont déjoué peu à peu en attaque. D’abord dans le second quart-temps, quand leur folle adresse est retombée et qu’Anthony Davis se reposait. Puis, surtout, au retour des vestiaires, quand les titulaires des Celtics ont sauté au cou des « Purple & Gold », avec ce 14-4 pour débuter la période. Découpés dans la peinture (56 points encaissés), les joueurs de Frank Vogel n’ont jamais trouvé la solution face à Boston, affichant désormais en cumulé un terrible différentiel de -92 (!), en 17 troisièmes quarts-temps cette saison…

— LeBron James is back. Deux semaines après son dernier match, le « King » a été l’un des rares motifs de satisfaction du côté des Lakers. Auteur de 23 points, à 10/16 aux tirs, le quadruple MVP a ainsi signé une reprise en douceur, rassurant très vite sur son état physique, avec un gros dunk et deux superbes « fadeaways » ligne de fond. En plus de donner le ton en défense, en leader. Sauf que l’embellie collective ne fut que de courte durée et l’ailier de bientôt 37 ans a ensuite surtout brillé individuellement, que ce soit à 3-points (3/7) ou en contre-attaque, devant Grant Williams. Mais, malgré la défaite, ce retour est réjouissant pour L.A.

TOPS/FLOPS

✅ Marcus Smart. Quand Jayson Tatum et Dennis Schröder sont rapidement sortis pour deux fautes, c’est le pitbull de Boston, épaulé par Josh Richardson, qui a pris l’attaque des Celtics en mains. Tout en agressivité, le joueur de 27 ans a ainsi permis aux siens de ne pas se faire distancer dans le premier quart-temps (11 points), allant chercher des fautes et des paniers dans la peinture. Lancé vers son meilleur match de la saison, le « combo-guard » des C’s a ensuite continué sur sa lancée pendant toute la soirée, piquant tout en confiance cette défense poreuse des Californiens, quand elle lui en donnait l’occasion (22 points au final).

✅ Dennis Schröder. Revanchard, l’Allemand (21 points) a joué un vilain tour à son ancienne équipe. D’abord gêné par les fautes, comme son compère Jayson Tatum, il a attendu de revenir en jeu dans le second quart-temps (10 points) pour faire tourner en bourrique les Lakers (dont LeBron James), avec son agressivité et ses incessantes pénétrations. Le dragster de Boston a alors aidé les siens à recoller au score, puis passer devant. Avant de porter le coup de grâce à Los Angeles après la pause, toujours dans le même registre, mais aussi à la passe, en profitant des largesses défensives des « Purple & Gold » dans la raquette.

⛔ Talen Horton-Tucker. Auteur de trois très bonnes premières sorties (17, 28 et 25 points), « THT » est rentré dans le rang cette nuit. Toujours titulaire malgré le retour de LeBron James, la jeune pépite californienne a finalement eu du mal à s’imposer derrière son « Big Three », hésitant de nouveau à dégainer derrière l’arc ou aller au bout de ses pénétrations. Ce qui l’a ainsi déréglé pour la soirée (0/6 aux tirs). Difficile de savoir si sa place est bien dans le cinq de départ, quand l’équipe est au complet, mais, ce qui est sûr, c’est que l’arrière/ailier se doit de ne pas se comporter comme un simple « role player », afin de bénéficier aux siens.

LA SUITE

Boston (8-8) : réception d’OKC, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).

Los Angeles (8-9) : déplacement à Detroit, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00).