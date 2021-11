Chauncey Billups commence à s’impatienter avec ses titulaires

Les Blazers peuvent remercier les Rockets de leur avoir « gentiment » offert une victoire à l’extérieur. Car, par ailleurs, les Blazers souffrent toujours autant loin de leur salle.

Toujours aussi inconstant et imprévisible d’un match à l’autre, Portland a de nouveau déçu hier soir face à Denver qui évoluait sans Jamal Murray, évidemment, mais également sans Michael Porter Jr. ni Will Barton. Chauncey Billups a donc de nouveau tapé du poing sur la table en conférence de presse d’après-match.

« Je suis confus. Je ne pense pas qu’on se soit battu dans ce match. Je veux dire, c’est l’équipe qui nous a battus en playoffs l’an passé et on entre dans le match et on ne se bat pas en premier quart. Je suis un peu déçu par rapport à l’effort produit. Juste aucune réaction. Aucun effort. »

Ayant prôné la responsabilité et l’effort défensif depuis son intronisation à son poste d’entraîneur en chef,Chauncey Billups commence à s’impatienter sérieusement. Selon lui, il va falloir rapidement changer les choses dans le cinq majeur, et probablement dans la peinture où le duo Covington – Nurkic erre comme deux âmes en peine.

« Ça arrive », a annoncé le coach dans The Oregonian. « Ce moment se rapproche. Si on continue à jouer comme ça, j’y pense. Si on continue à jouer comme ça, à un moment donné, je dois bien me rendre compte que, mince, il y a quelque chose qui cloche. Et ensuite, je dois commencer à bouger certaines choses. On s’en rapproche. »

« Je vois des choses récurrentes qui ne me plaisent vraiment pas »

Sans Damian Lillard laissé au repos hier soir, les Blazers ont été menés par 21 points de CJ McCollum mais ce sont surtout les deux « jeunes » du groupe, Anfernee Simons (16 points) et Nassir Little (13 points, 7 rebonds), qui ont montré l’exemple dans la combativité et l’effort.

« Il n’y a rien, jamais, peu importe qui on joue, qui doit contrôler si on joue avec le bon sentiment d’urgence et motivation », s’énerve Chauncey Billups. « Les choses peuvent être différentes quand quelqu’un d’autre mène le jeu et appelle les systèmes, ceci ou cela, mais rien de tout ça ne doit changer ta manière de jouer dur. Je vois des choses récurrentes qui ne me plaisent vraiment pas, quasiment à chaque match. »

Avec un groupe de vétérans, Portland ne devrait certainement pas avoir à discuter d’engagement physique ou d’implication mentale. Les CJ McCollum, Jusuf Nurkic, Robert Covington, Norman Powell et autres Larry Nance Jr. et Cody Zeller n’en sont pas à leur premier tour de piste…

« On a eu beaucoup de matchs donc je comprendrais si on prétextait la fatigue. Mais on ne s’entraîne pas. On n’a pas de shootaround. J’essaye de préserver notre énergie pour les matchs. Tout ce qu’on fait est mental. On regarde des vidéos, on en parle. Que peut-on faire mieux ? Je vois si on joue dur et si on se met le cul par terre, et si on manque d’essence, je peux accepter ça. Mais je n’aime pas perdre sans se battre. »

« Dans des matchs comme ça, on apprend beaucoup »

Avec six défaites sur ses neuf derniers matchs et un bilan à l’extérieur indigne de leurs ambitions affichées de playoffs, les Blazers vont rentrer à Portland pour y jouer quatre matchs à domicile, avec une pause de deux jours qui devrait leur permettre de se remettre la tête à l’endroit avec une vraie session d’entraînement.

Mais, comme le souffle Anfernee Simons, il faut simplement apporter plus d’énergie, et de volonté : « [Coach] nous dit simplement qu’on n’a pas l’énergie qu’il faut en ce moment, qu’on doit faire mieux que ça, qu’on doit trouver un moyen de retrouver du jus. Il a été joueur aussi donc il a encore cette compétitivité en lui. Il a ce ressenti et, quand ça ne va pas, il essaye de nous relever autant que possible. On doit prendre ce conseil et s’en servir pour le prochain match. »

Satisfait des efforts de ses remplaçants, Chauncey Billups ne pouvait pas en dire autant de ses titulaires. Rendez-vous dès cette nuit face aux Raptors pour suivre les choix du coach et de son staff…

« J’apprends encore à connaître notre équipe. J’en apprends encore tous les jours, surtout quand ce genre de choses arrive. J’apprends à connaître chaque personne. Chacun des joueurs de l’équipe et ça prend du temps. Mais, dans des matchs comme ça, on apprend beaucoup. »