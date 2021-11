Stats & Highlights | Portland gagne enfin à l’extérieur, Denver et OKC engrangent, Atlanta en crise

Quelle équipe, entre Houston et New Orleans, va briser sa série de défaites la première ? Les Rockets sont à dix défaites de rang, les Pelicans suivent à neuf… Les Hawks doivent se réveiller pour ne pas atteindre de telles proportions, car le revers à Denver est le sixième de suite.

Tout va bien pour Oklahoma City, encore victorieux après un gros comeback, Denver, qui a retrouvé Nikola Jokic, ou Brooklyn. Les Blazers, eux, ont enfin débloqué leur compteur à l’extérieur.

Cleveland – Detroit : 98-78

Encore une soirée compliquée pour les Pistons. Les joueurs de Dwane Casey ont rapidement cédé dans cette partie. Entre le premier et le deuxième quart-temps, ils encaissent un 10-0 et ils ne reviendront plus.

Notamment à cause des 23 ballons perdus, bien exploités par les Cavaliers. Evan Mobley, troisième choix de la Draft, a remporté son duel face à Cade Cunningham avec 16 points et 7 rebonds. Le premier choix n’a inscrit que 9 unités et perdu 7 possessions. C’est la cinquième victoire en six matches pour Cleveland.

Cavaliers / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Wade 30 1/4 1/3 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 +3 3 5 I. Okoro 23 4/12 1/7 0/1 1 8 9 1 1 1 3 0 +9 9 8 J. Allen 29 5/7 0/0 1/1 1 6 7 1 2 0 3 1 +5 11 15 E. Mobley 35 6/10 2/2 2/4 1 6 7 1 1 2 3 3 +29 16 20 D. Garland 35 8/14 4/9 1/1 0 2 2 7 2 2 2 0 +29 21 24 L. Stevens 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 C. Osman 23 7/13 1/6 2/2 0 2 2 1 2 1 1 0 +13 17 14 E. Davis 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 -3 0 -2 T. Fall 4 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 2 3 R. Rubio 27 2/9 1/5 0/0 0 1 1 9 0 5 2 0 +15 5 11 D. Valentine 4 1/4 1/3 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 -3 3 2 D. Windler 22 3/7 2/5 0/0 3 4 7 4 0 0 3 1 +10 8 13 K. Pangos 4 1/1 1/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -3 3 4 Total 39/82 14/41 6/9 8 32 40 27 11 12 19 5 98 Pistons / 78 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 25 5/12 2/4 4/4 0 2 2 1 2 2 2 1 -11 16 13 S. Bey 32 1/12 0/5 2/2 1 6 7 2 0 0 2 0 -9 4 0 I. Stewart 24 1/5 0/1 0/0 1 6 7 0 3 0 1 2 -18 2 6 C. Cunningham 31 4/8 1/3 0/0 1 5 6 3 1 1 7 0 -9 9 8 K. Hayes 28 2/9 1/2 0/0 1 5 6 5 1 6 1 0 -3 5 14 T. Lyles 15 1/4 0/2 0/0 1 1 2 0 3 1 3 0 -15 2 -1 L. Garza 14 2/4 0/1 1/1 1 1 2 2 0 1 0 0 +4 5 8 C. Joseph 20 3/3 0/0 1/1 3 0 3 2 1 1 3 1 -17 7 11 F. Jackson 23 4/8 2/5 2/3 0 2 2 2 2 0 1 1 -13 12 11 R. McGruder 6 2/4 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +3 5 4 J. Jackson 21 4/10 2/5 1/2 1 4 5 1 0 0 3 0 -12 11 7 Total 29/79 9/30 11/13 10 33 43 18 13 12 23 5 78

Oklahoma City – Sacramento : 105-103

Le Thunder aime les comebacks. Après une première mi-temps réussie des Kings, en défense et avec un bon Richaun Holmes, les Californiens vont passer un 10-0 et compter jusqu’à 18 points d’avance en troisième quart-temps.

Le moment choisi par Oklahoma City pour revenir. Sur un 3-pts de Tre Mann, OKC prend même les commandes. Puis, dans les ultimes secondes, Luguentz Dort vole le ballon dans les mains de De’Aaron Fox, remonte le terrain et va marquer pour donner la victoire aux siens. La quatrième de suite.

Thunder / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 33 6/8 2/3 1/2 2 6 8 0 1 0 1 2 -1 15 21 J. Robinson-Earl 29 1/9 0/1 0/0 4 10 14 1 0 2 0 0 +5 2 11 L. Dort 33 9/18 2/8 2/3 3 2 5 1 3 2 1 1 -8 22 20 S. Gilgeous-Alexander 35 9/24 2/8 2/2 0 2 2 3 5 2 4 0 -8 22 10 J. Giddey 25 3/8 1/1 0/0 0 5 5 5 1 0 1 0 0 7 11 A. Pokusevski 16 0/5 0/2 1/2 3 3 6 2 0 0 1 2 -9 1 4 K. Williams 18 3/5 1/2 2/2 1 4 5 0 2 1 0 0 +13 9 13 D. Favors 14 3/6 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 +6 6 6 M. Muscala 12 2/4 1/3 2/2 0 1 1 0 1 0 0 1 +7 7 7 T. Mann 19 5/8 1/1 1/2 1 1 2 1 4 1 2 0 +4 12 10 T. Jerome 6 1/4 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 +1 2 0 Total 42/99 10/30 11/15 16 36 52 13 18 8 10 6 105 Kings / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Metu 24 4/12 3/8 3/4 1 4 5 0 0 0 1 1 +7 14 10 H. Barnes 34 8/14 1/2 4/6 0 5 5 0 1 0 1 0 -1 21 17 R. Holmes 32 7/9 0/0 2/2 4 11 15 1 3 2 4 4 +2 16 32 D. Fox 35 5/14 2/7 4/5 0 1 1 5 2 0 2 0 +2 16 10 T. Haliburton 35 3/13 2/6 0/0 2 6 8 7 1 0 1 1 +2 8 13 M. Harkless 8 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 +3 0 0 T. Thompson 16 3/7 0/0 0/0 4 6 10 0 3 1 2 0 -4 6 11 D. Mitchell 21 2/6 1/2 0/0 0 2 2 2 0 1 0 0 -15 5 6 B. Hield 25 5/12 4/9 0/0 0 1 1 5 2 0 1 0 +1 14 12 T. Davis 9 1/6 1/5 0/0 0 1 1 0 0 1 1 0 -7 3 -1 Total 38/95 14/41 13/17 11 38 49 20 12 5 13 7 103

Houston – Portland : 92-104

Enfin ! Les Blazers ont réussi à ouvrir leur compteur à l’extérieur. Damian Lillard et compagnie ont fait la différence dès le premier quart-temps, avec un 13-2. Bien aidés par la maladresse des Rockets, seulement 2/18 à 3-pts à la pause…

En fin de troisième quart-temps, il y aura encore 17 points d’écart. Néanmoins, les Texans vont offrir une petite réaction dans les deux dernières minutes, après un tir primé de Kevin Porter Jr. Sauf que les Blazers seront sérieux pour finalement l’emporter.

Rockets / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 25 5/10 1/4 3/4 1 5 6 1 5 1 2 0 -1 14 14 D. Theis 29 4/9 1/5 0/0 2 3 5 1 5 1 1 1 +6 9 11 C. Wood 37 4/15 0/6 0/1 2 13 15 1 1 0 0 1 -9 8 13 K. Porter Jr. 29 7/14 1/4 3/7 2 3 5 5 5 0 1 0 +9 18 16 J. Green 31 3/9 1/2 2/2 0 6 6 2 1 0 6 0 -18 9 5 K. Martin Jr. 15 2/4 1/1 1/1 0 1 1 1 0 1 0 0 -10 6 7 D. House Jr. 16 1/5 0/1 3/4 0 3 3 1 1 1 1 0 -7 5 4 A. Sengun 19 4/6 1/1 3/4 1 3 4 0 2 0 1 1 -18 12 13 D.J. Augustin 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 -1 E. Gordon 33 4/12 1/7 2/4 1 2 3 1 3 2 1 3 -9 11 9 J. Christopher 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 1 Total 34/85 7/32 17/27 9 40 49 13 23 6 13 6 92 Trail Blazers / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Covington 22 2/8 2/7 0/0 1 3 4 0 3 1 0 1 -3 6 6 N. Powell 25 3/9 0/2 1/2 0 3 3 1 3 1 1 0 -3 7 4 J. Nurkic 29 1/3 0/0 10/10 3 7 10 2 3 3 3 1 +4 12 23 D. Lillard 38 6/16 4/9 4/5 0 6 6 7 1 0 2 1 0 20 21 C. McCollum 39 7/21 1/4 2/2 1 7 8 5 3 2 0 0 +4 17 18 L. Nance Jr. 20 3/7 0/2 3/5 2 2 4 2 2 1 1 0 +9 9 9 T. Snell 11 1/2 1/2 0/0 1 1 2 1 5 0 0 0 +13 3 5 N. Little 28 6/10 1/4 0/1 1 13 14 2 3 2 1 1 +15 13 26 C. Zeller 9 2/2 0/0 5/6 0 0 0 0 2 0 1 0 +1 9 7 A. Simons 19 3/9 2/6 0/0 2 0 2 1 2 0 4 0 +20 8 1 Total 34/87 11/36 25/31 11 41 52 21 27 10 13 4 104

New Orleans – Brooklyn : 112-120

Le mal est profond chez les Pelicans, qui ne cessent parfois d’être dans les rencontres avant de s’écrouler. Dominés pendant près de 40 minutes, avec un écart qui a tourné autour des 20 points, les joueurs de New Orleans sont tout de même revenus dans le dernier quart-temps.

Après un panier de Jonas Valanciunas, ils seront même devant à quatre minutes du terme ! Dès lors, Kevin Durant (six points en trois minutes) et James Harden frappent à plusieurs reprises et permettent aux Nets de s’en sortir, avec une septième victoire en huit rencontres.

Pelicans / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Temple 36 6/13 4/8 1/1 0 6 6 2 2 0 0 2 -21 17 20 J. Valanciunas 30 6/14 0/1 8/8 4 8 12 3 4 0 1 1 -5 20 27 D. Graham 31 5/11 3/7 1/2 1 2 3 6 3 2 5 0 -14 14 13 J. Hart 38 6/13 1/3 0/0 1 6 7 5 3 0 1 1 -19 13 18 N. Alexander-Walker 25 6/12 3/6 1/2 1 1 2 0 5 0 4 0 -2 16 7 H. Jones 23 5/8 1/3 0/0 0 4 4 1 6 2 3 0 0 11 12 J. Hayes 18 4/5 0/0 1/2 1 1 2 1 1 0 1 0 -3 9 9 K. Lewis Jr. 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +2 2 3 T. Satoransky 16 1/3 0/0 0/0 0 1 1 6 2 1 0 0 +4 2 8 T. Murphy III 18 3/8 1/4 1/1 4 2 6 1 0 1 0 0 +18 8 11 Total 43/88 13/32 13/16 12 31 43 26 26 6 15 4 112 Nets / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Durant 38 11/17 3/3 3/4 0 7 7 8 0 0 2 0 +17 28 34 B. Griffin 26 3/11 0/5 2/3 2 3 5 3 4 1 0 2 +9 8 10 J. Harris 37 9/12 6/8 0/0 0 2 2 0 4 2 0 0 +15 24 25 B. Brown 22 2/5 1/1 1/1 3 2 5 0 3 3 0 0 -3 6 11 J. Harden 38 11/18 6/10 11/15 0 5 5 12 3 1 6 1 +17 39 41 P. Millsap 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3 2 2 L. Aldridge 22 2/6 0/0 3/4 1 5 6 1 1 1 1 1 -1 7 10 P. Mills 25 0/4 0/3 0/0 0 2 2 1 2 0 2 0 +1 0 -3 J. Carter 11 2/5 2/4 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -8 6 5 D. Bembry 15 0/2 0/0 0/0 1 1 2 1 1 1 1 0 -4 0 1 Total 41/81 18/34 20/27 7 27 34 27 20 9 12 4 120

San Antonio – Dallas : 109-123

Les Mavericks ont corrigé les défauts observés dans la défaite contre les Bulls. Sérieux balle en mains en première période, en perdant seulement un petit ballon, les Texans vont ensuite accélérer en troisième quart-temps.

Kristaps Porzingis et Luka Doncic vont chacun terminer avec 32 points et les Spurs seront alors dans les cordes, accusant plus de 25 points de retard. Les joueurs de Gregg Popovich vont tout de même finir sur un 20-9, mais sans parvenir à bousculer les joueurs de Jason Kidd.

Spurs / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Eubanks 24 5/7 0/0 2/3 2 6 8 3 6 0 0 0 -2 12 20 D. McDermott 24 5/7 4/5 0/0 0 2 2 3 1 0 1 0 -15 14 16 K. Johnson 29 5/14 3/6 2/2 0 9 9 2 0 0 1 0 -11 15 16 D. White 22 2/5 1/2 0/0 0 0 0 5 3 0 2 1 -10 5 6 D. Murray 31 7/14 0/2 1/2 0 5 5 4 1 0 3 0 -20 15 13 T. Young 24 4/7 0/0 1/3 1 1 2 5 3 1 1 0 -12 9 11 T. Jones 14 2/4 0/1 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 +10 4 7 B. Forbes 17 2/4 1/2 0/0 0 4 4 2 0 1 4 0 -2 5 6 L. Walker IV 24 3/11 1/6 3/4 0 7 7 2 0 1 0 0 -3 10 11 D. Vassell 30 6/11 3/6 5/6 0 2 2 1 2 0 1 2 -5 20 18 Total 41/84 13/30 14/20 3 38 41 30 17 3 13 3 109 Mavericks / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 34 6/10 3/5 0/0 2 5 7 3 1 3 0 1 +11 15 25 T. Hardaway Jr. 31 2/11 0/5 1/2 0 6 6 2 1 0 0 0 -13 5 3 D. Powell 16 3/3 0/0 0/0 3 1 4 2 3 0 0 2 +4 6 14 K. Porzingis 34 12/22 3/9 5/6 2 5 7 0 2 0 1 3 -5 32 30 L. Doncic 36 11/23 6/13 4/8 0 12 12 15 2 2 2 0 +6 32 43 R. Bullock 21 3/9 1/4 0/0 1 3 4 0 2 2 0 0 +23 7 7 S. Brown 14 1/4 1/2 0/0 2 3 5 1 1 2 0 1 +3 3 9 W. Cauley-Stein 10 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 1 +16 0 4 J. Brunson 27 6/13 2/5 3/3 0 0 0 3 2 0 0 0 +20 17 13 F. Ntilikina 17 2/5 2/2 0/0 0 1 1 3 3 0 2 0 +5 6 5 Total 46/100 18/45 13/19 10 38 48 30 18 9 5 8 123

Denver – Atlanta : 105-96

Les Hawks n’y arrivent plus. La preuve à Denver, avec Trae Young et ses coéquipiers qui ont passé un 13-2 en deuxième quart-temps mais sont derrière à la pause, après avoir encaissé deux dunks d’Aaron Gordon et Jeff Green.

Puis, en fin de troisième quart-temps, ce sont les Nuggets qui frappent avec un 13-2, avec notamment deux paniers primés de P.J. Dozier. L’écart sera maintenu dans le dernier acte, avec un Nikola Jokic de gala pour son retour de suspension, avec 22 points, 19 rebonds et 10 passes. Sixième défaite de rang pour Atlanta.