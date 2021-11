Une Kyrie 8 en version « Keep Sue Fresh »

La version « Keep Sue Fresh » de la Kyrie 8 n’aura pas tardé ! Alors que le modèle n’est pas encore disponible à la vente, Nike a déjà dévoilé le coloris du modèle hommage à Sue Bird, quintuple championne olympique.

Pour cette version, la tige en cuir et en mesh, principalement recouverte par du blanc cassé et du blanc, est relevée par des bandes et des contours (pour le Swoosh et l’intérieur du col) en vert.

Le Hashtag #KeepSueFresh apparaît en violet sur la languette de la chaussure gauche, couleur que l’on retrouve également sur le logo de Kyrie Irving, au niveau du talon. L’ensemble est complété par une semelle intermédiaire dorée, tandis que la semelle extérieure est en caoutchouc blanc cassé.

La Kyrie 8 « Keep Sue Fresh » est annoncée pour le 1er décembre, au prix de 120 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

