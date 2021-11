Ne manquez rien de la saison NCAA 2021/22 avec ESPN Player

– ESPN Player est l’antre du basket-ball universitaire cette année avec plus de 2000 matchs programmés en direct tout au long de la saison !

– Après avoir perdu en finale, Gonzaga veut prendre sa revanche sur Baylor, champion NCAA 2021.

– La programmation inégalée d’ESPN intègre toutes les affiches nationales, et les meilleurs matches des principales conférences.

– La saison 2021/22 débute le mardi 9 novembre.

– Pour suivre toute l’action, connectez-vous à ESPN Player en utilisant notre lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA.

Kentucky – Duke dès mercredi

Les meilleurs joueurs de demain, les plus beaux matches et les plus belles histoires… C’est ce que propose ESPN cette année avec plus de 2000 matches en direct tout au long de la saison, dont 700 matches féminins. ESPN Player offrira une couverture d’exception et sans précédent aux fans du monde entier.

En début de saison, ESPN Player proposera des matchs phares tout au long des mois de novembre et décembre, avec notamment le duel de légendes entre Kentucky (10) contre Duke (9) dès le mercredi 10 novembre, Gonzaga – Texas le jeudi 11, ou encore Arizona – Baylor le mercredi 24 et bien d’autres encore.

Les experts et les analystes considèrent Gonzaga comme l’équipe à battre. L’arrivée de l’espoir n°1 Chet Holmgren a donné un coup de fouet à leurs aspirations au titre après la finale perdue en 2021. Les champions de Baylor, quant à eux, souffrent de la perte de joueurs clés comme Jared Butler, Davion Mitchell, MaCio Teague et Mark Vital.

Trois joueurs à suivre

Derrière ce tandem, de beaux challengers avec Kansas, UCLA et Villanova, qui auront sans doute leur mot à dire dans l’attribution du titre.

Pour ESPN, trois joueurs à surveiller cette année : Drew Timme (Gonzaga), Kofi Cockburn (Illinois) et Johnny Juzang (UCLA). Timme a fait irruption sur la plus grande scène en tant que freshman l’année dernière, lors du parcours quasi parfait de Gonzaga jusqu’à la finale du tournoi NCAA. Il s’est classé aux côtés de Luka Garza, désormais aux Pistons, comme l’un des meilleurs attaquants, et il a choisi de rester chez les Zags.

Même choix pour Juzang qui veut rebondir après une défaite dévastatrice sur le fil dans le tournoi NCAA. Puissant, il tournait à 23 points par match l’année dernière. Choisi dans les All-American, Cockburn figure en troisième position dans la liste d’ESPN et beaucoup considèrent sa domination physique comme la clé des chances de succès d’Illinois cette saison.

Et les Français ?

Sur la ligne de départ, on compte environ 40 Français ! Joel Ayayi, Olivier Saar et Yves Pons ont rejoint la NBA et/ou la G-League, et cette saison, on suivra de près le pivot Maxime Reynaud du côté de Stanford, Adama Bal à Arizona ou encore Quentin Diboundje (Tennessee) et Kezza Giffa (UTEP).

ESPN Player, c’est aussi 500 films et documentaires

Outre la NBA, ESPN Player propose également des centaines d’autres sports en direct, dont le football universitaire, la MLB, la NHL et plus de 500 films et documentaires, comme « La vie et le procès d’Oscar Pistorius », « L’histoire de Dennis Rodman » et « 144 », une série sur les coulisses de la saison de la WNBA pendant la pandémie de Covid-19.

Pour profiter de tout ce contenu extraordinaire, connectez-vous sur ESPN Player grâce à notre lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA.

L’abonnement annuel d’ESPN Player est 40% moins cher sur l’année que l’abonnement mensuel. Tous les nouveaux abonnements comprennent un essai gratuit de 7 jours !

Article rédigé avec les équipes d’ESPN