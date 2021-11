Obligés de jongler avec les absences, les Lakers vont devoir trouver des solutions

« Nous ne sommes pas le candidat au titre qu’on aimerait être à l’heure actuelle. Pour y arriver, on doit rester humbles. » Cette parole de sagesse est signée Dwight Howard, dont la foulée de la très grosse déconvenue des Lakers, sur le parquet des Blazers.

Cette rencontre a été marquée par la sortie prématurée d’Anthony Davis, gêné par des maux d’estomac. Après seulement sept minutes de jeu et un panier marqué (4 points et 3 rebonds), l’intérieur a dû quitter ses coéquipiers pour rejoindre le vestiaire. Selon Frank Vogel, son joueur, déjà perturbé par une blessure au pouce, a vomi… à quatre reprises avant le coup d’envoi du match.

Manque de combat pour Carmelo Anthony

« Il voulait juste voir si le fait d’être sur le terrain changerait les choses mais il n’a pas pu y aller », livre le coach des Lakers, pour qui l’intérieur est frustré par ses absences récurrentes : « Dès que c’est du 50-50, pour savoir s’il va jouer ou non, jusqu’à présent cette année, c’est : ‘Je joue à moins que je ne puisse absolument pas’. Il n’est tout simplement pas satisfait du temps qu’il a manqué l’année dernière. »

Sa sortie a bien sûr été un coup dur pour les Lakers, déjà privés de LeBron James pour une semaine. Mais avec les hommes encore en place, il y avait moyen de faire mieux que la prestation de cette nuit, face à une équipe qui n’est pas non plus un modèle de constance jusqu’ici. Or, les Blazers ont compté jusqu’à 34 points d’avance…

« Nous n’avons pas joué au basket, nous ne nous sommes pas battus et n’avons pas joué dur », énumère Carmelo Anthony. « Cela fait partie du jeu, on ne sait pas qui sera en mesure de jouer. On ne peut pas contrôler les blessures et les pépins physiques. Cela peut paraître cliché mais c’est ‘next man up’ (ndlr : les absences doivent être compensées par les joueurs qui suivent dans la hiérarchie). »

Au sommet de cette hiérarchie, on trouve Russell Westbrook qui a signé sa pire performance depuis qu’il porte ce maillot. Plusieurs « airball » et « lay-up » manqués, des passes complétement ratées, un écart de tempo avec ses partenaires… Le meneur a collectionné les bévues et a dû se contenter de 8 points inscrits (avec 9 rebonds et 6 passes) à 1/13 aux tirs et 6 ballons perdus.

« Il a toujours trouvé les moyens de s’adapter et de faire les ajustements », affiche Carmelo Anthony. « On ne peut pas contrôler ce qu’il doit faire personnellement, physiquement et mentalement. Mais on doit être là pour lui apporter notre soutien. »

Pas un challenge pour Russell Westbrook

L’intéressé dit vouloir jongler entre la nécessité de se fondre dans un collectif qui se cherche tout en voulant rester lui-même. « Peu importe qui est sur le terrain, cela ne change pas grand-chose pour moi », assure-t-il. « Cela ne devrait pas changer mon état d’esprit, ma façon de jouer. Je ne mets pas de pression pour quoi que ce soit. Les défaites n’aident évidemment pas. À moi de mieux jouer pour nous donner de meilleures chances de gagner. »

Russell Westbrook ne veut pas entendre parler de « challenge », puisqu’il considère avoir déjà dû s’adapter ces dernières années à ses nouvelles formations, à Houston puis à Washington.

« Il a montré des éclairs sur sa capacité à être grand pour nous », positive Frank Vogel, déçu par le comportement défensif de sa troupe face à la paire Damian Lillard – CJ McCollum. « L’équipe tout entière a passé une soirée compliquée. On doit trouver des moyens de l’aider, de le mettre en position de réussir. Nous sommes tous concernés et voulons faire en sorte qu’il soit à l’aise avec l’environnement autour de lui. »

Le technicien dit ne pas vouloir s’arrêter à cette marque symbolique des dix matches joués (cinq victoires – cinq défaites) pour faire un premier bilan. Frank Vogel assure au contraire évaluer « l’équipe en permanence, tout au long de l’année. Chaque fois que ce groupe est face à nous, on en apprend plus sur ce qu’ils peuvent faire ou non. »