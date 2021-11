La NBA satisfaite de l’arbitrage depuis le début de la saison

Les nouvelles règles qui cherchent à limiter les « provocateurs offensifs » fonctionnent plutôt bien en ce début de saison. La NBA a en effet réussi à (quasiment) éliminer les coups de sifflet liés aux joueurs qui sautaient dans les bras des défenseurs, ou s’arrêtaient devant des adversaires qui revenaient en défense.

La conséquence, sans doute moins attendue par la ligue, c’est que ça permet une défense plus « physique » et Monty McCutchen, en charge de la formation des arbitres, assure qu’il s’agit désormais de trouver un équilibre.

« Les arbitres ont fait un excellent travail », explique Monty McCutchen. « Comme d’habitude, il y a une période d’ajustement entre les fautes sur le tir, et ce que nous demandons exactement. Il y a eu quelques cas, mais rien d’alarmant, où nous voudrions toujours une faute défensive alors que c’est assimilé à un geste « de provocation ». Nous sommes au milieu de cette période d’ajustement. Nous avons des appels (des arbitres) à une cadence plus élevée que lorsque nous ne mettons pas en œuvre quelque chose d’aussi important que cela, et nous leur montrons des exemples afin que nous puissions nous adapter en temps réel pour répondre aux demandes de la ligue ».

« Du point de vue des données, nous ne voyons aucune preuve de cette augmentation de la physicalité dont nous entendons parler »

Néanmoins, Monty McCutchen souligne bien que l’élimination des « provocations » offensives ne doit pas non plus tout autoriser aux défenseurs, et que la « liberté de mouvement » chère à la NBA doit être protégée.

« Pour être très clair : nous aimons la façon dont le jeu se déroule du point de vue de la liberté de mouvement ces dernières années, et nous ne voulons en aucun cas y renoncer, et la directive sera, et continuera d’être de s’ajuster de notre côté, afin de garder cette liberté de mouvement en place » assure-t-il.

On peut donc s’attendre à un « rééquilibrage » progressif, avec toujours une volonté d’éliminer les gestes et les trajectoires « non naturelles », mais davantage de coups de sifflet sur les pénétrations par exemple.

Même si du côté de la NBA, on se dit très satisfait, et on assure que cette physicalité retrouvée est subjective.

« Du point de vue des données, nous ne voyons aucune preuve de cette augmentation de la physicalité dont nous entendons parler », assure ainsi Evan Wasch, vice-président exécutif de la stratégie et des stats avancées de la NBA. « Par exemple, le nombre de fautes personnelles qui ne sont pas sur le tir est en légère augmentation. Cela inclut les actions au large, le contrôle de l’adversaire avec la main… Et nous ne constatons pas d’augmentation du nombre de coups de sifflet incorrects, ou de coups de sifflet manqués, dans nos données de révision des matchs, ce que l’on s’attendrait à voir si les défenseurs commettaient plus de fautes non signalées. Donc, encore une fois, nous surveillons la situation et nous écoutons les commentaires, mais nous ne voyons aucune preuve directe dans les données de cette soi-disant augmentation de la physicalité. »