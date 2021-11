Trop solide, le Heat domine les Mavericks à l’usure

Jimmy Butler excepté, il aura fallu un quart-temps à l’ensemble des joueurs du Heat pour se mettre en route et finalement dérouler leur basket face aux Mavericks (125-110). Autoritaires dans le Texas, les hommes d’Erik Spoelstra décrochent ainsi leur sixième victoire en sept matchs, confirmant leur (très) solide début de saison.

Si sa défense ne fut pas aussi étouffante que d’habitude, l’attaque de Miami a, quant à elle, impressionné. En témoigne ce second quart-temps de feu (46 points marqués !), où la franchise floridienne a progressivement pris le dessus sur Dallas, bien trop irrégulier et pas suffisamment armé collectivement pour espérer dominer une équipe aussi appliquée et talentueuse. Et qui sait, surtout, conserver un avantage au score, contrairement à d’autres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le trio Adebayo – Butler – Herro toujours chaud. Hommes forts du Heat cette saison, ils ont confirmé leur bonne passe actuelle. Seul Floridien bien entré dans son match (12 points dans le premier quart-temps), Jimmy Butler (23 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 interceptions) a d’abord maintenu les siens au contact, en allant chercher des lancers (15/17 ce soir !). Avant de laisser Tyler Herro (25 points, dont 15 dans le deuxième acte) s’occuper des Mavs, en sortie de banc. Puis ce fut au tour de Bam Adebayo (22 points, 13 rebonds) de se distinguer, haussant le ton après la pause, en arrêtant les fautes stupides (16 points, 10 rebonds).

– Luka Doncic et Jalen Brunson ont tout tenté. Étonnamment associée dans le cinq de départ texan, la paire Doncic/Brunson a assuré, totalisant 58 points à elle seule (33 pour Luka Doncic, 25 pour Jalen Brunson). Irréprochables de bout en bout, ils se sont superbement relayés au scoring pour permettre à Dallas de continuer de croire à la victoire en deuxième mi-temps, malgré l’écart. Sauf que la fragilité de la raquette des Mavs, couplée à un « supporting cast » globalement défaillant en dehors du premier quart-temps, a eu raison des exploits de Luka Doncic et Jalen Brunson, en rythme à 3-points, à mi-distance et près du cercle.

TOPS/FLOPS

✅ Kyle Lowry. Six matchs, six victoires. Toujours invaincu avec le Heat quand il est en tenue, le meneur All-Star monte en puissance et il vient de signer sa meilleure performance de la saison : 22 points, 5 rebonds et 9 passes. Tout sourire et chirurgical à 3-points (6/9), il a notamment permis à Miami de prendre les commandes dans le second quart-temps (9 points), en compagnie de Tyler Herro. Sans oublier de distribuer des caviars pour ses coéquipiers (dont Bam Adebayo, avec qui il a fait admirer sa maestria du « pick-and-roll ») ou de planter quelques tirs primés au besoin, afin d’achever Dallas sur la fin. Un patron.

✅ Dewayne Dedmon. Les jours passent, les rencontres s’enchainent et le pivot de 32 ans continue d’abattre un excellent travail dans la raquette floridienne. Preuve en est : sa première mi-temps quasi parfaite ce soir (10 points et 4 rebonds), où l’ancien joueur du Magic et des Hawks a parfaitement secondé un Bam Adebayo handicapé par les fautes et pas dans son assiette offensivement. Un vaillant soldat, qui sait toujours se rendre disponible pour ses coéquipiers et sur qui Erik Spoelstra peut compter en toute circonstance.

⛔ Willie Cauley-Stein. Bien plus utilisé qu’à l’accoutumée (19 minutes, contre 10 de moyenne sur la saison), compte tenu des absences de Kristaps Porzingis et Maxi Kleber, « WCS » est loin d’avoir marqué des points aujourd’hui, dans tous les sens du terme (zéro pointé au compteur). Dominé tantôt par Bam Adebayo, tantôt par Dewayne Dedmon, le pivot de 28 ans s’est troué en beauté dans tous les compartiments du jeu. Le plus embêtant étant que ce fut le cas sur le plan physique, où il est censé apporter le plus.

LUKA DONCIC DÉPASSE JASON KIDD

À seulement 22 ans, Luka Doncic grimpe progressivement dans les livres d’histoire de Dallas (en saison régulière) et le voilà désormais 14e meilleur marqueur de sa franchise, avec ses 5 283 points inscrits en l’espace de 206 matchs (25.6 de moyenne). Suffisant pour passer devant son coach, Jason Kidd, qui a totalisé 5 258 points avec les Mavericks en huit saisons et tout pile 500 matchs (10.5 de moyenne).

C’est maintenant J.J. Barea, un de ses anciens coéquipiers, qui se classe devant Luka Doncic, puisque le meneur portoricain, 13e à ce jour, a cumulé pas moins de 5 458 points en onze saisons et 637 matchs chez les Mavs (8.6 de moyenne). Mais celui-ci va bientôt chuter d’une place au classement, et ce ne sera logiquement pas le seul à l’avenir, seul Dirk Nowitzki (31 560 points) pouvant dormir tranquille encore longtemps à ce niveau.

LA SUITE

Dallas (4-3) : déplacement à San Antonio, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Miami (6-1) : réception de Boston, dans la nuit de jeudi à vendredi (00h30).