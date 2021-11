Une Air Jordan 11 Low parée de noir et d’or

La Air Jordan 11 Low CMFT (pour « confort ») va bientôt se doter d’un nouveau coloris. La marque au « Jumpman » a cette fois opté pour une version « DMP » et son code couleur noir, blanc et or. On retrouve ainsi du cuir noir poli sur le bas de la tige complétée en mesh sur la partie supérieure, également en noir.

Les logos présents sur la languette et le talon ressortent en or, avec une bande dorée sur l’empeigne pour ajouter au contraste. Le tout repose sur une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure en bleu glacé.

Attendue à 120 dollars, cette version « DMP » de la Air Jordan 11 Low ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 3 « Pine Green » revêtue de cuir nubuck noir enduit et qui présente des détails Vert pin tendance pour commencer cette nouvelle saison. Livraison offerte.