Franz Wagner signe une superbe partition, avec un dunk tonitruant dans le final

Pas tellement rassurant en Ligue d’été, voire en présaison, le rookie allemand du Magic, Franz Wagner, a signé hier soir le meilleur match de sa jeune carrière. Les doutes estivaux sont déjà loin dans le rétro…

Avec 28 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, l’ancien de Michigan a tout simplement porté son équipe du Magic à la victoire dans le Minnesota. En réalisant cette performance pour son huitième match en carrière, il est même devenu le troisième rookie le plus rapide de l’histoire du Magic a atteindre le stade des 25 points.

« Ça aide beaucoup quand les tirs rentrent. C’est ce qui permet d’ouvrir beaucoup d’autres options », a réagi Franz Wagner après le match. « C’est aussi grâce au coach qui me donne cette opportunité et me met dans ces situations. Mes coéquipiers me font confiance sur ces situations. »

Un dunk tonitruant pour conclure une soirée record

Démarrant sa soirée par des réussites dans les coins, Franz Wagner a par la suite réussi à se créer des situations favorables sur la prise d’initiatives vers le cercle. Bon manieur de ballon pour sa taille, il a même conclu sa soirée en beauté. D’un dunk tonitruant sur trois joueurs de Minny, pour le poster de la soirée !

« On a tous été surpris : ‘Mince, Franz ! C’est bon ça, c’est vraiment bon !’ On l’a regardé 8 ou 9 fois [dans les vestiaires] », se marrait Cole Anthony, proche du triple double avec 31 points, 9 rebonds et 8 passes. « À chaque fois, j’ai hurlé à la fin quand il écrase tout dans le cercle. Ce dunk m’a gonflé à bloc, c’était une action de folie. Bravo à mon jeune gars. »

Survolté en dernier quart, avec 10 de ses 28 unités, Franz Wagner a déployé l’intégralité de sa panoplie offensive face à des Wolves désabusés. Son point d’exclamation au dunk l’a même pris par surprise.

« On ne se rend pas forcément compte de ce qu’on fait dans ces moments-là. J’ai simplement essayé de sauter le plus haut possible pour terminer mon action. J’étais évidemment très content d’avoir réussi le dunk et j’ai jeté un regard sur le banc pour voir comment mes coéquipiers réagissaient et c’était probablement le meilleur moment de voir les gars contents pour moi. J’étais content que tout se soit bien passé. »

Un gros QI basket

Aussi déboussolé qu’il l’était dans le basket déstructuré des « Summer League », Franz Wagner trouve actuellement son rythme de croisière dans les systèmes de Jamahl Mosley qui ne cache pas son admiration face à son rookie.

À 14 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne sur ce début de saison, à de très bons 49% de réussite aux tirs dont 44% à 3-points, Franz Wagner fait beaucoup mieux que prévu.

« Il a un QI basket tellement élevé », souffle son coach. « Il fait les bonnes lectures, il trouve le joueur ouvert et il sait quand accélérer, quand il peut attaquer le cercle, quand il faut passer le ballon. Son QI basket et sa connaissance du jeu, les choses qu’il voit, c’est ça qui fait de lui un joueur à part. »

S’il semble avoir déjà dépassé son grand frère Moe dans la rotation du Magic, Franz Wagner garde la tête froide. Ce record en carrière, c’est bien joli, mais il s’agit de tenir le rythme sur la longueur. En continuant à jouer simple.

« J’essaie simplement de jouer comme il faut à chaque seconde », conclut le héros du soir. « Prendre les tirs qui sont ouverts. Si je ne suis pas ouvert, je pars en dribble ou je fais la passe à quelqu’un d’autre. »