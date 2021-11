L’apprentissage frustrant des Rockets

Défaits pour la cinquième fois en six matchs, les Rockets sont déjà parmi les principaux candidats au « tanking » de la saison. Face aux Lakers hier soir, la jeune troupe de Stephen Silas a montré de la combativité et de la ressource mais Houston a surtout brillé par ses erreurs grossières dans le jeu.

À commencer par ces 27 balles perdues qui ont permis à Los Angeles de marquer 32 points. Sur le banc des accusés, Kevin Porter Jr, Jalen Green, et Alperen Sengun figurent en première ligne avec 14 de ces munitions gâchées…

« On est suffisamment bon pour être dans nos matchs, ça ne fait aucun doute », lance le vétéran du groupe, Eric Gordon dans le Houston Chronicle. « J’aimerais bien voir notre vrai niveau de jeu si on arrivait à perdre moins de ballons et si on attaquait plus franchement. Je pense qu’on peut être bien meilleur. On ne peut pas être à 10, 15 ou 20 points derrière tout le match. »

Les balles perdues, mais aussi les lancers !

Largués à -24 en première mi-temps, les Rockets vont effectivement revenir fort au retour des vestiaires, avec un 15-3 mais ça ne suffira pas pour perturber des Lakers qui montent en puissance… Surtout quand Houston enchaîne sept balles perdues sur les huit possessions suffisantes !

« J’ai le sentiment que ce match était gagnable », ajoute Christian Wood. « Tout le monde a joué avec énergie. On a réussi à tenir nos adversaires à des petits pourcentages. Mais je pense que les balles perdues et les lancers nous ont vraiment perturbés. (…) Une fois qu’on a arrêté de perdre des ballons, on a arrêté leurs contre-attaques. On a arrêté Bron et les autres qui jouaient la carotte pour des dunks faciles. C’est un facteur essentiel pour nous. »

Christian Wood en sait quelque chose, lui qui finit à un étonnant 1/7 sur la ligne des lancers. En plus de ces balles perdues qui ont constamment brisé leur rythme offensif, les Rockets ont lâché beaucoup trop de points en chemin pour espérer rivaliser avec un des effectifs les plus talentueux de la Ligue.

« Quand on perd un match de 10 points en ratant 14 lancers, ce n’est pas bon du tout », se lamentait Stephen Silas. « On doit nettoyer ces erreurs aux lancers. Et les balles perdues aussi. Et on aurait eu un tout autre match. »

L’équipe la plus dispendieuse de la Ligue

À plus de 19 balles perdues par match, les Rockets sont l’équipe la plus dispendieuse de NBA sur ce début de saison. Et ça se traduit par la suite par 24 points encaissés sur ces erreurs. Une problématique que Stephen Silas a bien évidemment ciblée et qu’il compte corriger au plus vite.

« Les balles perdues ont eu notre peau. C’est un problème qu’on a depuis le début de saison. Quand on joue face à des bonnes équipes, ce qui était le cas [hier] soir, on doit comprendre les lectures qu’on doit faire. On doit comprendre ce qu’on fait sur le « spacing ». On doit comprendre beaucoup de choses qui entraînent nos balles perdues. Certaines étaient de la pure inattention et d’autres étaient forcées par la défense. Ces dernières ne sont pas aussi mauvaises que celles causées par notre inattention. On va en parler collectivement et on espère pouvoir rectifier le tir parce que ça commence à devenir un problème à chaque match. »

Bien mal partis sur ces premières semaines, les Rockets vont devoir faire le dos rond car le calendrier à venir n’est guère plus clément. Houston va continuer son « road trip » avec quatre matchs compliqués : contre les Lakers à nouveau, les Suns, les Nuggets, et les Warriors. De quoi cabosser davantage un bilan déjà peu glorieux…

« Je savais qu’on allait connaître des difficultés avec ce groupe qui apprend cette saison, mais on se tire une balle dans le pied », conclut Eric Gordon. « On ne peut pas progresser si on se détruit nous-mêmes. On perd trop de ballons. Parfois, on prend aussi beaucoup de mauvais tirs. Je sais bien qu’on ne va pas battre [nos adversaires] individuellement. Mais il y a beaucoup de choses qu’on peut faire mieux que ça. »