Des débuts timides mais gagnants pour Cade Cunningham

Il faut remonter à Anthony Bennett pour trouver trace d’un premier choix de Draft qui n’inscrit que deux points lors de son premier match. On ne souhaite évidemment pas à Cade Cunningham de suivre la même trajectoire que l’ancien ailier-fort de Cleveland et Minnesota, mais l’histoire retiendra donc qu’il a débuté sa carrière NBA un 30 octobre, face au Magic, et qu’il a compilé 2 points, 7 rebonds et 2 passes en 18 minutes. Le tout à 1 sur 8 aux tirs. On retiendra surtout qu’il a permis aux Pistons de décrocher leur première victoire de la saison, et qu’il n’a pas semblé souffrir de sa cheville.

« J’ai trouvé que c’était bien. J’ai le sentiment d’avoir pu produire du jeu sans ballon, prendre quelques rebonds. J’ai eu l’impression d’être solide défensivement », a déclaré Cunningham après la rencontre. « Ce que je veux dire, c’est que c’était dans ces domaines que je voulais me prouver que ma cheville était rétablie, et que je pouvais bouger, défendre et faire tout le reste. Résultat, j’ai éliminé tout le trac et je peux maintenant jouer librement. »

« Je savais qu’il allait être rouillé, qu’il y aurait des problèmes de timing… »

Après plusieurs semaines d’inactivité, son temps de jeu sera dans un premier temps limité aux alentours des 20 minutes, et il lui aura fallu attendre le milieu du second quart-temps pour inscrire son unique panier du match. Un lay-up main gauche dans le trafic.

« Je ne dirais pas que c’était quelque chose que je n’avais pas envisagé ou que je ne pouvais pas imaginer » poursuit Cunningham à propos de ses débuts en NBA. « Mais à chaque fois que vous entrez sur le terrain, c’est toujours différent de ce que vous aviez imaginé. Une fois sur le terrain, tous ces moments à essayer de préparer votre tête sont débordés par la surexcitation de vouloir jouer ».

Le plus important, c’est que Detroit a débloqué son compteur, et que Cunningham s’est débarrassé du stress de la première. « Il s’est passé exactement ce que je pensais… Je savais qu’il allait être rouillé, qu’il y aurait des problèmes de timing et tout le reste », a réagi Dwane Casey. « Vous ne pouvez pas être absent un mois et jouer comme vous le souhaitez, mais j’ai aimé l’effort, l’intensité avec laquelle il a joué, la façon dont il a accéléré le jeu, qu’il a fait circuler la balle… Il a essayé de prendre les bonnes décisions et c’est ce dont nous avions besoin, la circulation du ballon. »

Prochaine sortie, mardi soir, avec la réception des champions NBA, les Bucks. Cunningham sait que chacune de ses sorties sera examinée à la loupe, mais il dit être capable de faire abstraction.

« Vous n’êtes pas obligé de tout écouter… J’essaie de garder mon énergie et ma tête pour le plus important. Mes coéquipiers savent ce qu’ils attendent de moi, je sais ce que j’attends de moi, donc c’est tout ce qui compte vraiment pour moi. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais je ne l’entendrai probablement pas. »