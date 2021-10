Giannis Antetokounmpo et les Bucks peinent à sanctionner les prises à deux

Toujours prête à faire des misères à Giannis Antetokounmpo, la défense de Miami avait préparé un nouveau plan tactique lors de leur premier duel en début de saison. Erik Spoelstra avait tout simplement demandé à ses hommes de faire des prises à deux constantes sur le MVP des Finals 2021.

Dès les premières minutes de la rencontre et parfois avant même que le Grec n’ait posé le moindre dribble, un second défenseur venait tenter de le gêner. Après le fameux « mur » des dernières saisons, le MVP 2019 et 2020 a découvert les prises à deux agressives.

« J’ai adoré », assure Giannis Antetokounmpo, qui va même le répéter, à The Athletic. « C’est quelque chose que je ne connaissais pas, c’est nouveau. C’est comme si on m’ouvrait les yeux, que je pouvais voir le futur. On est tôt dans la saison et je dois déjà être préparé à ça. Je dois également préparer mes coéquipiers, qu’ils bougent bien, qu’ils soient en bonne position à 3-pts. Car dans ces situations, je vais faire la passe. Je ne suis pas le joueur qui va tenter de shooter sur deux défenseurs. »

Cette tactique a été de nouveau utilisée, face à la star des Bucks, par les Wolves. Minnesota n’a pas hésité à également cibler Khris Middleton. Résultat ? Les deux meilleurs attaquants constamment entourés par des défenseurs ont fait tourner, et l’équipe de Mike Budenholzer a tenté 51 tirs à 3-pts ! Mais maladroits, les champions en titre n’ont touché la cible que 14 fois, alors que la majorité des shoots étaient pris dans un fauteuil.

« Beaucoup de ces tirs étaient bons », se félicitait le coach après la rencontre. « La défense a dépensé beaucoup d’énergie sur Khris et Giannis, et on doit mettre des tirs pour les soulager. Ma première réaction face à ce match, c’est que le spacing était bon et nos tirs aussi. On n’a simplement pas mis assez dedans. »

Les absents privent Giannis et les Bucks de solutions offensives

Simple maladresse alors ? Dans la foulée de la lourde défaite contre le Heat, Grayson Allen avait pourtant déjà avancé une autre explication pour justifier ce manque d’efficacité face à ce style de défense.

« Je dois voir les images, mais je pense qu’on doit faire mieux pour couper et se rendre disponible. Giannis est un bon passeur, mais si personne ne coupe, il ne peut rien faire. »

En effet, lors de ces deux défaites, les Bucks étaient privés de Brook Lopez et Jrue Holiday. Et pour le Grec, ça fait toute la différence dès lors qu’il s’agit de sanctionner les prises à deux puisque les deux absents peuvent apporter des solutions différentes aux simples tirs extérieurs.

« Les shoots à 3-pts, c’est très bien. C’est ce qu’on veut », expliquait le membre de la liste des 76 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. « Mais quand ça revient encore et encore, et qu’on ne met pas les shoots, le panier devient plus petit. D’habitude, on a des Jrue, des Brook. Lopez peut mettre des floaters, des hooks. Quand ces joueurs sont présents, c’est plus dur de faire des prises à deux. Pour Khris et moi, c’est plus facile avec eux. Néanmoins, face aux prises à deux, et il va y en avoir de plus en plus, on ne doit pas seulement attendre des tirs de loin, ou que Khris et moi fassions la différence, la balle doit bouger et on doit pénétrer. »