Pronostics NBA | Misez sur le réveil de Damian Lillard

Les Clippers n’ont gagné qu’une rencontre sur quatre et c’était une fessée face à Portland, et ils se rendent chez des Blazers en quête de repères, et donc de revanche. Money Time parie sur un réveil sur Damian Lillard pour l’instant très moyen.

Damian Lillard marque 25 points ou + et réussit 8 passes ou +. Cote : 2.25.

Paul George et Damian Lillard cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 80 ou +. Cote : 1.70.

Paul George, Damian Lillard et CJ McCollum marquent 20 points ou + chacun. Cote : 1.70.

