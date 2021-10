Des progrès et de la course pour Zion Williamson

Parce qu’il s’est fracturé le cinquième métatarse du pied droit au début de l’intersaison, Zion Williamson manque actuellement le début de saison. Et si son retour est attendu, il n’est toujours pas fixé.

Les Pelicans ont juste annoncé que des examens seraient effectués d’ici ce week-end ou la semaine prochaine.

« On peut observer qu’il progresse et qu’il en fait de plus en plus sur le parquet », se réjouit Willie Green pour le site officiel de la franchise. « Quand il aura passé sa dernière série d’examens, on aura une vision plus claire. Il va mieux et il court désormais. On aura prochainement des nouvelles. »

Il va donc sans doute falloir encore être patient pour voir le All-Star commencer sa saison, même si le fait qu’il puisse courir reste une bonne nouvelle pour les Pelicans.

« Il peut courir oui », poursuit son coach. « Mais il ne fait aucun exercice à fond pour l’instant. J’espère qu’on pourra élever l’intensité après les examens. »

Surtout que Zion Williamson est apparu très alourdi lors du « media day » et qu’il devra donc retrouver une bonne condition physique afin de pouvoir être lancé au milieu de ses coéquipiers au coeur de la campagne.