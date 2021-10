Sans opportunité en NBA, Dwayne Bacon vient renforcer Monaco

Déjà surdimensionné pour le championnat de France, l’effectif de Monaco s’est encore renforcé hier soir, avec l’arrivée de l’ancien du Magic et des Hornets, Dwayne Bacon.

Auteur de sa meilleure saison l’an passé, à 11 points et 3 rebonds pour Orlando, Dwayne Bacon n’a en revanche pas trouvé de point de chute en NBA en cette rentrée. Comme Quinn Cook du côté de Portland, il a fait partie des victimes des dernières coupes franches dans l’effectif des Knicks avant le début de saison.

« J’ai tout donné pour y arriver, mais c’est comme ça, c’est le basket qui veut ça. La NBA est le championnat le plus dur au monde. Maintenant je démarre un nouveau challenge, une nouvelle aventure en Europe, et je vais tout donner pour mes nouvelles couleurs de Monaco. Je suis encore jeune, et j’ai besoin de retrouver ce rythme en enchaînant les matchs, comme ça peut être le cas ici avec l’Euroleague et le championnat. »

L’ancien de Florida State est en tout cas une grosse prise pour Monaco car il arrive en pleine forme, fraîchement passé par le camp d’entraînement du très exigeant Tom Thibodeau à New York.

« Monaco est une jeune équipe avec beaucoup d’ambitions et ça m’a donné envie de rejoindre ce groupe pour donner le meilleur de moi-même, et le tirer vers le haut. J’avais aussi besoin à titre personnel de continuer à jouer des matchs à un très haut niveau, sachant qu’en NBA cette perspective était assez compliquée ces derniers temps », a précisé le joueur sur le site officiel du club. « Je suis là pour aider l’équipe à atteindre ses ambitions, et franchir des paliers. Il y a de très bons joueurs ici à Monaco, et je pense qu’il y a vraiment matière à réaliser de très belles choses cette saison. Physiquement je sors d’une grosse préparation, et je suis prêt pour amener ce que je sais faire sur le terrain. »

Avec 4 victoires pour 1 défaite en championnat, et 3 victoires pour 3 défaites en Euroleague, Monaco a réalisé un début de saison très correct. L’arrivée de Dwayne Bacon doit aider à passer un palier sur la scène européenne.

Son record en carrière en NBA (28 points)