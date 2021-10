Anthony Davis et Russell Westbrook s’arrachent pour dominer les Spurs en prolongation

Que ce fut compliqué pour les Lakers à l’AT&T Center. Orphelins de LeBron James, encore touché à la cheville, et accrochés toute la partie par des Spurs décomplexés, les coéquipiers de Russell Westbrook (33 points, 10 rebonds, 8 passes, 3 interceptions) et Anthony Davis (35 points, 17 rebonds, 4 passes, 4 contres) ont eu besoin d’une prolongation pour décrocher leur deuxième victoire de la saison (125-121). La deuxième d’affilée.

Au top de leur forme, les Jakob Poeltl (27 points, 14 rebonds, 3 contres !), Dejounte Murray (21 points, 12 rebonds, 15 passes !), Lonnie Walker IV (21 points, 6 passes) et autres Devin Vassell (19 points, 7 rebonds) se sont battus comme de beaux diables, mais il leur a probablement manqué l’expérience des vieux briscards de Los Angeles pour repartir avec la victoire aujourd’hui, San Antonio ayant raté beaucoup trop de lancers-francs dans le « money-time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Russell Westbrook et Anthony Davis se sont occupés de tout. Sans LeBron James, ils se devaient de réaliser un grand match pour aider les Lakers à l’emporter. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le tandem Westbrook/Davis a tenu son rang ce soir. Tous les deux en double-double, et au-dessus de la trentaine de points, ils ont porté leur équipe offensivement, montrant l’exemple en prolongation, avec 10 des 11 points de Los Angeles. Mention spéciale à « AD », impérial toute la soirée des deux côtés du parquet, malgré ses pépins physiques.

– Los Angeles n’a jamais su conclure… sauf en prolongation. Dans chaque quart-temps, les Lakers se sont ratés dans les dernières minutes, et ils se sont surtout pris la foudre dans les premier et troisième quarts-temps, lorsqu’ils ont encaissé des « runs » de 17-6 et 18-3 pour terminer. Trop suffisants défensivement, les Angelenos auraient pu payer ces sautes de concentration très cher à l’arrivée, sauf qu’ils se sont repris au meilleur des moments, à savoir en prolongation. Merci Anthony Davis et Russell Westbrook !

– Dejounte Murray et Jakob Poeltl dans un grand soir. Face à Russell Westbrook et Anthony Davis, qui les ont fait souffrir en défense, les deux jeunes Spurs n’ont jamais reculé, les regardant les yeux dans les yeux toute la soirée (ou presque). Respectivement en triple-double et en double-double, Murray et Poeltl (qui a d’ailleurs signé son record de points en carrière) ont porté San Antonio du début à la fin, réveillant leurs coéquipiers dès que les Lakers tentaient de se détacher, avec leurs réussites à mi-distance et/ou près du cercle. Une performance de choix, à confirmer sur la durée.

TOPS/FLOPS

✅ Lonnie Walker IV et Devin Vassell. En relais de Dejounte Murray et Jakob Poeltl, les deux jeunes extérieurs texans ont joué les dynamiteurs de luxe en sortie de banc, apportant 40 points en cumulé (à 10/16 à 3-points). À leur aise en contre-attaque, et jamais hésitants à l’idée de tenter un shoot, les toniques Walker IV et Vassell ont renversé à plusieurs reprises les Lakers en fin de quart-temps, notamment dans le troisième, où le coup de chaud du premier nommé (11 points en quatre possessions) avait mis les Spurs à +12. Avance que ces derniers n’ont finalement pas su conserver.

✅ Malik Monk. Si, comme l’ensemble de ses coéquipiers, il est loin d’avoir été irréprochable en défense, le très actif arrière de 23 ans a au moins eu le mérite d’apporter positivement pour les Lakers, en attaque. Auteur de 17 points, à 6/15 aux tirs, dont 4/10 à 3-points, il a surtout terminé la partie sur un splendide « +/- » de +31 ! Menaçant derrière l’arc, à l’image de son énorme shoot (très) longue distance inscrit dans la dernière minute du quatrième quart-temps (à 114-112), l’ancien joueur des Hornets confirme match après match son importance dans la rotation de Frank Vogel.

⛔ Keldon Johnson. À l’inverse de nombre de ses coéquipiers, l’ailier de 22 ans n’a jamais su trouver son rythme offensivement, dans ce match où les défenses étaient pourtant aux abonnés absents. Peu utilisé par Gregg Popovich (23 minutes), il termine ainsi avec seulement 11 points et 6 rebonds au compteur, à un vilain 2/10 aux tirs, lui qui était en grande réussite depuis le début de saison (quasiment 21 points de moyenne, à 56% aux tirs, sur ses trois premiers matchs).

⛔ Carmelo Anthony. Après son énorme match proposé face aux Grizzlies (28 points, à 10/15 aux tirs), « Melo » est rentré dans le rang ce soir, n’inscrivant que 4 petits points, à 1/7 aux tirs et 0/4 à 3-points. Surtout, son apathie défensive a coûté de nombreux points aux Lakers, qui n’ont pas su les compenser de l’autre côté, compte tenu de sa maladresse globale. Un match à oublier pour le désormais 9e meilleur marqueur de l’histoire de la ligue.

LE CORPS D’ANTHONY DAVIS REFAIT DES SIENNES…

Épaule, cheville, genou. En un soir, Anthony Davis s’est retrouvé au sol à trois reprises, après des mauvais coups reçus sur trois parties différentes de son corps. Difficile de savoir s’il s’agit de blessures sérieuses ou non, puisque ça ne l’a pas empêché de terminer la rencontre du jour, mais il faudra tout de même le surveiller, à la veille du « back-to-back » de Los Angeles à Oklahoma City. D’autant que LeBron James, blessé à la cheville, n’est pas sûr non plus de jouer demain soir…

LA SUITE

San Antonio : déplacement à Dallas, dans la nuit de jeudi à vendredi (02h30).

Los Angeles : « back-to-back » à Oklahoma City, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).