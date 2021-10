La NBA fête ses 75 ans avec les stars de la Formule 1

Ce jeudi 21 octobre, ESPN accueillera des pilotes de F1 qui s’affronteront sur un concours de lancers-francs sur un demi-terrain de basket autour du thème du 75e anniversaire de la NBA. Ce sera à Austin là où aura lieu ce week-end le Grand Prix des Etats-Unis, et des joueurs NBA seront là pour les conseiller au moment de shooter. En jeu, 20 000 dollars que le vainqueur reversera à une association caritative de son choix.

Pour célébrer le Grand Prix des États-Unis et la saison du 75e anniversaire de la NBA, des Formule 1 « virtuelles » seront aux couleurs des 30 équipes de la NBA et dix premières voitures représentant les divisions Central et Pacific ont été dévoilées aujourd’hui. Voici quatre exemples avec les Warriors, les Bulls, les Bucks et les Lakers.