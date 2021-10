Pronostics NBA | Misez sur l’affiche Phoenix – Denver

C’est la plus belle affiche de la soirée avec une revanche des derniers playoffs entre Phoenix et Denver. Les Suns avaient collé un coup de balai aux coéquipiers de Nikola Jokic, et Money Time propose trois « fun bets » pour cette rencontre, dont une grosse cote sur Deandre Ayton qui voudra sans doute faire passer un message.

Nikola Jokic marque 20 points ou +, prend 10 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 2.10.

Devin Booker réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou +, et son équipe gagne. Cote : 2.15.

DeAndre Ayton marque 20 points ou + et prend 10 rebonds ou +. Cote : 5.0.

