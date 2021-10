Cody Zeller, le pivot masqué des Blazers

Malgré son nez cassé qui lui a fait manquer trois des quatre matchs de présaison des Blazers, Cody Zeller sera bel et bien présent pour l’ouverture de la saison régulière, face à Sacramento mercredi. L’intérieur vétéran arborera un masque de protection pour l’occasion, un gadget dont il se passerait bien volontiers…

« Je m’y habitue encore. C’est surtout gênant car ça emprisonne la chaleur sur ton visage, mais bon, ça va m’aider [à jouer]. J’avais l’impression de devoir me moucher tout le temps pendant une semaine », s’amuse-t-il.

« J’ai joué comme ça, de manière un peu risquée, toute ma carrière »

Recruté pour solidifier la défense des Blazers, Cody Zeller n’a pas l’intention de se laisser influencer par ce petit pépin nasal du début de saison. Fidèle à sa philosophie de col bleu, l’ancien Hoosier va continuer à s’occuper des basses besognes, comme il l’a toujours fait. Masque ou pas masque !

« Il faut bien être connu pour quelque chose. Mais je continuerai à mettre mon nez là-dedans, ça fait partie du jeu. J’ai joué comme ça, de manière un peu risquée, toute ma carrière. »

Évidemment, cette attitude plaît chez ses nouveaux coéquipiers, à commencer par Larry Nance Jr. qui sera son associé dans la peinture en sortie de banc. Après l’avoir affronté de nombreuses années durant, l’ancien joueur des Lakers et des Cavaliers est cette fois content de pouvoir côtoyer Cody Zeller.

« Il fait tout le travail de l’ombre », apprécie ainsi l’ailier fort. « Il est un de ces gars dont tu sais qu’il sera facile de jouer avec lui parce qu’il joue dur. Honnêtement, quand je suis sur le terrain avec quelqu’un, c’est tout ce que je demande, de jouer dur et de se donner à fond. J’ai toujours été fan de son jeu du simple fait qu’il joue dur mais maintenant, on apprend à jouer l’un avec l’autre et l’un pour l’autre. Deux intérieurs qui peuvent se passer le ballon, c’est bien pour l’équipe. »

« Je détestais jouer contre lui, ce qui est le plus beau compliment qu’on peut faire à un joueur »

Si Larry Nance Jr. est impatient de voir ce que peut donner son association avec Cody Zeller, ce dernier l’est aussi par rapport à Jusuf Nurkic, alors qu’il propose un profil différent de la « Bosnian Beast ».

« Il peut en quelque sorte être la brute et moi, j’arrive derrière et je peux courir en transition. Avec l’un qui remplace l’autre, je pense qu’on peut être un duo difficile à gérer pour les autres équipes. Je détestais jouer contre lui, ce qui est le plus beau compliment qu’on peut faire à un joueur. C’est beaucoup mieux d’être dans son équipe. »

Sous pression cette saison alors que leur leader, Damian Lillard a mis la pression à ses dirigeants après deux saisons de suite terminées sans gloire au premier tour des playoffs, les Blazers seront suivis de près pour leurs prestations défensives notamment. Pour Cody Zeller, qui vient d’arriver à Rip City, c’est encore la lune de miel.

« J’ai le sentiment que je commence à bien prendre le rythme. C’est très plaisant de faire partie d’un groupe plus âgé, avec beaucoup de vétérans avec un QI basket élevé. »