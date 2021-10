C’est toujours très flou autour de Ben Simmons

En jogging, pour le haut comme pour le bas. C’est comme ça qu’est apparu Ben Simmons lundi à l’entraînement. Les quelques images disponibles le montrent effectuant quelques exercices défensifs, avec visiblement son chasuble dans sa poche. Cela ne donne pas le sentiment d’un joueur concerné, et surtout d’un joueur prêt à jouer demain face aux Pelicans. C’est ce que laisse entendre Doc Rivers quand il explique qu’il est dans une phase d’observation.

« J’attends de lui qu’il apprenne les nouveautés, qu’il se remette en condition, dans le rythme, dans le timing » énumère le coach. « On est ensemble depuis trois semaines, et on a mis en place un bon rythme. Donc plus il est là, plus il en fait… Surtout quand on travaille sur nos systèmes offensifs, car si on s’appuie sur ce qu’on faisait l’an passé, on a aussi modifié beaucoup de choses. Mais c’est facile à comprendre, surtout pour lui. »

Pour Danny Green, la question des systèmes de jeu n’est pas un frein à la présence de Ben Simmons sur le terrain.

« Ce n’est pas difficile. On a évolué quoi, deux, voire trois semaines sans lui ? Certains gars jouent avec lui depuis des années. Et notre attaque n’a pas évolué beaucoup. C’est toujours conçu autour de Ben, Tobias et Joel, et il a juste à s’intégrer au moment où il sera prêt. »

Comme dimanche, Ben Simmons a quitté la salle d’entraînement le plus rapidement possible, et a refusé hier de répondre à la presse, mais les Sixers ont assuré que leur meneur s’adressera aux journalistes ce mardi avant le décollage pour La Nouvelle-Orléans. La question est de savoir s’il sera dans l’avion…