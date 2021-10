Avery Bradley revient aux Lakers

Après Rajon Rondo et Dwight Howard, c’est au tour d’Avery Bradley de revenir aux Lakers ! Champion NBA en 2020 sans s’être rendu dans la « bulle », l’ancien arrière des Celtics et des Clippers s’est engagé pour un an au salaire minimum, et il va apporter cette touche défensive qui fait défaut sur les postes d’arrières.

Mais… il y aura embouteillage puisqu’il devra grappiller du temps de jeu derrière Russell Westbrook, Rajon Rondo, mais aussi Kendrick Nunn ou encore Malik Monk. Mais comme il est le meilleur défenseur de tous, il a une belle carte à jouer.

Avant de s’engager avec les Lakers, Bradley avait effectué la présaison avec les Warriors, et malgré le soutien de Stephen Curry, il n’avait pas été conservé.