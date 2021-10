WNBA | Le Chicago Sky au septième ciel !

Le Mercury n’aura finalement pas fait mieux que les Suns…

Finalistes WNBA, les partenaires de Brittney Griner s’inclinent 80-74 dans la quatrième manche, et le Chicago Sky s’impose 3-1 pour décrocher le premier titre de son histoire. C’est la première fois que le titre revient à une franchise qui n’était pas tête de série numéro 1 ou 2 à la fin de la saison régulière.

Revenue dans sa ville natale pour remporter le deuxième trophée de championne WNBA de sa carrière, Candace Parker a grandement participé au comeback du Sky, mené de 12 points dans le 3e quart-temps.

Dans une ambiance incroyable, c’est elle qui trouve Kahleah Copper pour l’égalisation (72-72) à deux minutes de la fin. Sur un 11-0, le Sky va dérouler jusqu’à la fin avec Stefanie Dolson et surtout Courtney Vandersloot pour repousser définitivement Diana Taurasi et ses coéquipières. Comme un symbole, c’est Canadace Parker, l’enfant du pays, qui se retrouve aux lancers pour offrir ce premier titre à sa ville.

Avec 17 points et 5.5 rebonds de moyenne en finale, Copper est élue MVP des Finals. À ses côtés, Vandersloot frôle le triple-double avec 10 pts, 15 pds et 9 rbds. Grosse perf’ également de Parker avec 16 pts, 13 rbds, 5 pds et 4 ints !

Côté Mercury, Griner termine avec 28 pts, tandis que Taurasi se loupe avec un médiocre 4 sur 16 aux tirs.