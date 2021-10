Aleksej Pokusevski a enfin trouvé du rythme

À 6/25 aux tirs dont 2/14 derrière l’arc, Aleksej Pokusevski était jusqu’alors à côté de ses pompes en présaison. Mais pour sa quatrième sortie hier soir, exceptionnellement du côté de Tulsa, « Poku » a enfin retrouvé du rythme avec un joli match à 22 points, 8 rebonds et 3 passes.

« C’est parce qu’on jouait en face d’un public, ça m’a donné de l’énergie », a réagi le jeune ailier serbe.

Les fans ont effectivement rugi de plaisir à plusieurs reprises. En deuxième quart d’abord quand Aleksej Pokusevski a pu aligner quelques 3-points. Et encore plus en dernier quart avec ce « passe et va » spectaculaire démarré sur un numéro de dribble de Poku, bien relayé par le rookie Jeremiah Robinson-Earl.

« On le pousse. On s’attend à ce qu’il fasse des progrès dans beaucoup de domaines, mais comme tous nos autres joueurs », affirme Mark Daigneault dans The Oklahoman. « Il a manqué de gaz en prolongation mais c’est un encore un joueur vraiment, vraiment jeune. Il a cependant acquis beaucoup d’expérience déjà, donc on veut le tenir à des standards élevés. Il a été récompensé de ses efforts [hier] soir. »

« Je me sens mieux, plus fort, sur le terrain »

Privé de ligue d’été par son employeur, afin qu’il se concentre seulement sur son corps (à renforcer), Aleksej Pokusevski n’a effectivement que 19 ans, à peine plus vieux que le rookie australien Josh Giddey qui, comme lui, est un grand qui peut dribbler et passer le ballon avec aisance. Surtout, il pointe à 86kg, soit le quatrième joueur le plus léger de l’effectif derrière les « petits » Shai Gilgeous-Alexander, Théo Malédon et le rookie Tre Mann.

« Il a bien progressé sur son corps », ajoute Mark Daigneault sur Sports Illustrated. « À ce propos, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris l’an passé pour se retrouver sur la ligne des lancers, mais des mois ont passé, les enfants ont eu le temps de grandir avant de l’y voir. Cette année, il va chercher des points aux lancers et il a réussi deux layups, deux exemples tangibles de sa progression. Progresser prend du temps. Mais il est clairement un meilleur joueur maintenant. »

Appelé à monter en puissance au fur et à mesure des semaines avec son Thunder, Aleksej Pokusevski aura le temps de confirmer sa progression. Autorisé à manger « le plus possible » durant l’été, mais que des bonnes choses, le sophomore d’Oklahoma City ne veut pas trop se compliquer la tâche. Son approche est simple et directe.

« Peu importe ce que le coach va me demander, je vais le faire. Jouer dans le cinq majeur ou avec la « seconde unit », ça m’importe peu. Je veux juste jouer et aider l’équipe à gagner », conclut-il. « Je suis impatient de continuer à travailler sur tous les aspects de mon jeu et de jouer avec du rythme. Je me sens mieux, plus fort, sur le terrain. J’espère que le travail que j’ai fait cet été va se voir cette saison. »